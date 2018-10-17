中指院：陸龍頭房地產商Q3銷售增速放緩 拿地金額年減5成

據中國指數研究院的研究報告顯示，包括碧桂園、恒大、萬科、融創、保利、中海、招商、遠洋在內的 20 家中國龍頭房地產企業，2018 年前 9 個月銷售額高達人民幣 3.4 兆元，年增 29%；銷售面積近 2.6 億平方公尺，年增 25.3%。

不過，隨著政策收緊下出現的市場調整，龍頭房地產企業對後期走勢並不樂觀，普遍選擇加快周轉，上半年銷售規模屢有新突破。

進入第三季，市場形勢變得更加不明朗，房地產企業出貨積極性更高，但因市場觀望情緒漸濃導致去化不及預期，銷售業績增速下滑。第三季，上述 20 家龍頭房地產企業銷售金額為人民幣 1.1 兆元，年增 21.9%，增幅較二季收窄 17.9 個百分點。

同時，包括新城、世茂、恒大、招商、中海、龍湖、遠洋、越秀、富力、首創在內的 10 家代表企業，2018 年銷售目標平均完成率在 7 成以上，整體水準不及去年同期。

據初步統計，截至 2018 年 9 月，中指院重點監測的房企全年銷售目標平均完成率約 77.7%。新城、世茂、恒大等企業受益於三、四線的重點專案佈局，目標完成率均在 8 成以上，遠洋也高於去年同期 2.8 個百分點。而其餘重點監測的品牌房地產企業目前目標完成率均不及去年同期。

中海、龍湖等企業銷售業績增速與全國商品房銷售金額增速基本持平，目標完成率雖然超過 70%，但仍低於去年同期 10 個百分點左右；首創、越秀等百億元級房企在現階段業績保持高速增長的形勢下，目標完成率仍與去年同期存在一定差距。

在第三季銷售規模放緩的同時，龍頭房地產企業對於投資的態度也趨於謹慎，拿地規模出現下滑。2018 年前 9 個月，20 家龍頭房地產企業共拿地 2.2 億平方公尺，年減 20%；累計拿地金額人民幣 9616 億元，年減 27.2%。

對此，中指院表示，究其原因是一方面去年龍頭房地產企業整體拿地規模處在歷史最高水準，基數偏高；另一方面，今年以來，受土地出讓條件嚴苛以及企業資金壓力驟升影響，龍頭房地產企業拿地更趨謹慎，拿地規模有所下降；同時，企業拿地佈局下沉三、四線，也是拿地金額下降的重要原因。

具體來看，上半年 20 家龍頭房地產企業累計拿地金額人民幣 6978 億元，較去年同期小幅下降 4.9%；第三季，房地產企業謹慎投資特徵凸顯，20 家龍頭房地產企業累計拿地 5866 萬平方公尺，年減 59.9%，累計拿地金額人民幣 2638 億元，較去年同期降幅擴大至 55.1%，其中 9 月降幅超 7 成。