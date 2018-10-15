橋水警告：美國經濟將由火熱轉為平淡 股市將面臨更大壓力

全球最大的避險基金橋水 (Bridgewater) 警告，貨幣緊縮政策將開始對經濟活動構成壓力，並衝擊金融市場，造成美國經濟成長的減速。

橋水共同投資長 Bob Prince 表示，人們對未來獲利增長的樂觀預期，已經被納入股票估值，「但我們處於一個潛在的轉折點，經濟正從火熱轉為平淡。」

Prince 認為，最近的市場動盪，是因為投資人意識到，今年強勁的經濟成長與企業獲利，可能已來到頂峰，主因是利率上升，而減稅的推升效果也在減退。

不過 Prince 相信，貨幣政策的緊縮不至於造成股市大跌，但股市面臨的壓力會更大。橋水是全球最大的避險基金，管理資產超過 1600 億美元。

在美國經濟表現良好之下，Fed 逐步緊縮貨幣，但上週美債殖利率突然急升，帶來市場恐慌，標普 500 出現半年多來最大的跌幅，恐慌情緒並蔓延至全球股市。多數股市在上週五回復平穩，美債殖利率則由 7 年的高點回落。

Prince 表示，上週的股市重挫可能會淡出歷史，人們將不會記得它。但是很顯然地，現在已經由貨幣寬鬆時代轉向貨幣緊縮，如果這是轉折點，那麼就不會只是一週時間就平息。

美國總統川普上週多次激烈表達他對升息的不滿，表示 Fed 失控，已經「瘋了」。他說：「我認為他們正在犯下大錯。」

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 淡化股市下跌的局面，他表示，經濟形勢非常好，股市所處的背景良好，股市的修正總是來來去去，投資人應該保持平靜。

庫德洛認為，川普其實尊重聯準會的獨立性，他只是將力保經濟繁榮，如此而已。

早前橋水另一位共同投資長 Greg Jensen 則表示，美國經濟正走向擴張周期的尾聲，2019 是危險的一年，他們幾乎看空一切金融資產。