三星收購AI新創Zhilabs以增強5G技術

韓國科技巨頭三星電子 (005930-KR) 於週三 (17 日) 宣布收購位於西班牙巴塞隆納的人工智慧 (AI) 新創公司 Zhilabs，以強化 4G 到 5G 技術的轉變。

據傳，Zhilabs 將由三星以完全所有權的形式擁有 Zhilabs，但將繼續在自身的管理團隊下獨立運營。該公司並表示將使用 Zhilab 基於 AI 的網路和服務分析來進一步增強三星的 5G 能力。三星並未透露更多財務相關訊息。

收購 Zhilabs 是三星在 8 月份時宣布的計劃的一部分。該計劃將投資 25 兆韓元 (約合 220 億美元) 用於從事 AI、5G、自動駕駛汽車零組件、和生物製藥技術等相關領域的發展。

三星電子的總裁兼網絡業務負責人 Youngky Kim 在一份聲明中表示:「5G 將實現前所未有的服務，這些服務依賴大量的數據，自動化和智慧網絡分析工具至關重要。收購 Zhilabs 將幫助三星滿足這些需求，以確保每個用戶獲得最佳服務。」

Zhilabs 成立於 2008 年，為全球 50 多家電信運營商提供根本原因分析、自動化故障排除和優化等服務。Zhilabs 產品被 Hewlett Packard Enterprise、Vodafone 和 Telefonica 等客戶用於實時分析和測試網絡狀態。

該公司的解決方案可以自動檢測並修復服務問題，Zhilabs 的 AI 的自動化分析工具將有助於三星推出與工業物聯網和智慧汽車相關的新服務。

在今年 7 月份，三星推出了 3.5GHz 和 28GHz 頻譜 5G 設備，並承諾及時向當地和全球電信公司推廣。

這家韓國科技巨頭在當地國家擁有堅實的基礎，但最近不得不抵擋來自中國華為對當地電信公司的收購。