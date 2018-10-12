越多越好？三星推出全球首款四鏡頭手機Galaxy A9

三星週四 (11 日) 於「四倍樂趣」新品發布會上，重磅推出最新款智慧型手機 Galaxy A9，與眾不同的是，這是全球首款搭載四個後置鏡頭的手機。

三星電子行動事業部總裁高東真 (DJ Koh) 表示：「作為智慧型手機創新的全球領導者，我們了解在感官通訊打造的快節奏世界中，人們對有意義創新的需求。」

Galaxy A9 規格方面採用 6.3 吋 SuperAMOLED 無邊際螢幕、Qualcomm Snapdragon 660 中階處理器，搭載 6GB RAM + 128GB ROM。

電池容量為 3800 mAh，配有 Bixby 虛擬助手和 Samsung Pay 支援，搭載杜比全景音效 (Dolby Atmos)。Galaxy A9 配有黑、藍、等三種不同的顏色。

提供標準、超廣角、望遠、景深等四種鏡頭外，還配有 Galaxy Note 9 才有的 「場景智慧辨識」功能。此外，三個卡槽也是特點之一，能同時使用兩張 SIM 卡和一張 microSD (最大 512GB) 擴充卡。

高東真提到，憑藉我們在智慧型手機相機開發的傳統，我們將在整個 Galaxy 產品組合加入新一代技術，為更多消費者提供體驗創新的機會。

市場測試報告顯示：鏡頭越多越好的理念似乎不適合套用在 Galaxy A9 上，而且外型也不甚討喜。

市場測試分析中提到，此款新機擁有標準、超廣角、望遠、景深等四種鏡頭似乎是件好事，但景深相機卻似乎是多餘，因為 LG V40 已可以通過三個後置攝像頭實現這一目標。實際上，Google Pixel 3 和 iPhone XR 僅使用單鏡頭相機來調節背景模糊。

三星正計劃在中階 Galaxy A 系列智慧型手機中加入尖端技術，還計劃今年底將亮相傳聞中的可折疊智慧型手機。

Galaxy A9 預計 11 月下旬在台灣開賣，台灣官網尚未公布售價。