〈美沙緊張〉軟銀營運長：正「焦急地」關注沙國記者事件後續發展

軟銀集團 (9984-JP) 運營長 Marcelo Claure 週二 (16 日) 表示，儘管沙烏地特阿拉伯的情況非常緊張，但軟銀旗下資本近千億美元的遠景基金「業務一切如常」，沙國是遠景基金最大金主，提供近半的資本。

Claure 在美國加州聖荷西為英國晶片設計公司 Arm Holdings 舉行的科技會議上發表講話，該公司於 2016 年以 320 億美元被軟銀集團收購。Claure 表示，軟銀正「焦急地關注可能發生的事情」。因為《華盛頓郵報》記者 Jamal Khashoggi 上週進入沙烏地阿拉伯駐伊斯坦堡領事館後失踪，衍生政治風暴。

他說，「我們和世界上大多數集團一樣，正在觀看事件結果。」「我們只是不斷密切觀察。」

軟銀的 930 億美元遠景基金已成為全球科技企業的主要融資工具之一，沙烏地阿拉伯為該基金提供了 450 億美元。由於對軟銀與沙國間的關係感到不安，本週稍早軟銀股價遭拖累。

軟銀還在籌募第二個 1000 億美元的遠景基金。本月稍早，沙國王儲 Mohammed bin Salman 告訴《彭博》，該國的公共投資基金將向第二個遠景基金提供 450 億美元。

Claure 拒絕就軟銀是否會接受沙國新資本提供評論，「一切都未確定。」第二支遠景基金何時結束募資，「我們沒有既定日期」。

去年，遠景基金從軟銀手中收購了 Arm 的 25% 股權，這是迄今為止軟銀 CEO 孫正義 (Masayoshi Son) 最大一筆交易。這家英國晶片設計公司將其技術授權給高通公司 (QCOM-US) 等晶片製造商和蘋果 (AAPL-US) 等手機製造商，為行動設備和其他科技提供動力。這些公司的晶片設計已經開始進軍數據中心，與英特爾 (INTC-US) 正面競爭。

Arm CEO Simon Segars 表示，該公司在軟銀的管理下已迅速擴張，在過去 2 年中僱用了 2000 名員工，總工數達到 6000 名。