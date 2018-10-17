iPhone XR出貨效應 可成Q4營收可望較Q3增逾5成 明年首季淡季不淡

可成 (2474) 穩居蘋果 iPhone 主要金屬機殼供應商地位，第三季業績雖因 iPhone XR 延遲出貨而未如預期，但法人評估，其單季毛利率可望因台幣走貶因素而有佳績，本季業績則將季增 5 成，明年首季淡季不淡，季減幅度較往年大幅收斂。在週二 (16 日) 傳出一家非台系 iPhone 金屬機殼供應商出包而轉單台廠的消息之後，被指主要受益者的可成 (2474) 股價大漲，重回 300 元之上，週三 (17 日) 進一步回升到上週四 (11 日) 股災時的水位；連動所及，跌深的鎧勝 - KY(5264)週三也大漲逾 5%，最高達 44.4 元。



美系外資發佈報告力挺可成在產業中的競爭地位與成長展望，雖因 iPhone XR 延遲出貨而下修今年出貨量，但看好可成在 iPhone 中的滲透率將持續提升，該機構認為可成直到 2020 年，營收都可望有兩位數增長，營益率也處於上升趨勢。而明年度可成可望在 OLED 版本的 iPhone 有所斬獲，取得 6.5 吋機種達 15% 的份額，成為明年度的主要成長動能。



可成第三季營收因 iPhone XR 延遲出貨影響未如預期，來到 250.8 億元，但仍較上季成長 21%，年減 8.6%。預期可成第四季營收在 iPhone XR 出貨效應之下，可望較第三季大幅成長 5 成，將創歷史新高紀錄，明年首季也因 XR 遞延出貨效應，季減幅度較往年顯著收斂。

