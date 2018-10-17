熱門股：昂寶-KY(4947)、易華電(6552)、豐泰(9910)、中和(1439)、可成(2474)

昂寶 - KY(4947)：中國大陸手機品牌在第四季推出新機，加上雙十一購物節的題材發酵，拉貨行情可期，今日股價開盤直攻漲停，遭逢月線而出現賣壓，上檔壓力落在大量區間 190 至 200 元。易華電 (6552)：手機改用窄邊框、全螢幕的趨勢明確，相關驅動晶片用 COF 封裝基板需求增加，中國手機大廠持續追單，營運可望大幅成長，今日股價跳空開高收復月均線，短線壓力落在大量區間 84 至 88 元。



豐泰 (9910)：對 Nike 出貨持續成長，第三季營收表現仍維持在高檔水準，另外喬丹鞋也已回復成長軌道，持續挹注營收，今日股價一路走高，惟遭逢十日均線出現些許賣壓，上檔壓力落在季線 182 元附近。



中和 (1439)：9 月營收年成長高達 88%，旗下土地資產活化議題掀起討論，六堵土地傳言可能配合基隆市都市計畫。今日股價一路走高，收復半年線，上檔壓力落在大量區間 40 至 43 元附近。



可成 (2474)：蘋果 iPhone 新機金屬機殼大陸供應商出包，可成有望受惠，iPhone XR 即將上市，蘋果公司將持續拉貨，營運可望持續維持高峰。今日股價跳空開高，短線壓力落在月均線的反壓。



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