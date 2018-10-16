可成(2474)、昂寶-KY(4947)、凱美(5317)、訊聯(1784)、聚陽(1477)

可成 (2474)：蘋果 iPhone 新機金屬機殼供應商大陸廠出包，勢必轉單給台系蘋果供應鏈的可成、鎧勝(5264)、鴻準(2354) 等金屬機殼廠供貨，成為新 iPhone 在量產緊要關頭的救命丸，激勵可成股價開高走高，一舉衝破 300 元關卡。

昂寶 - KY(4947)：受零組件漲價及缺貨干擾，加上中美貿易戰發酵，手機客戶下單轉趨保守，第 3 季營收保守，但第 4 季受惠遞延拉貨需求，可望重回成長軌道，全年估維持雙位數成長，吸引買盤進駐，強攻 163.5 元漲停板，日 K 連 3 紅。



凱美 (5317)：集團併購策略維持不變，在現金減資、售廠、併購及漲價效益下，預估今年每股獲利可望逾 30 元，挑戰賺 4 個股本。股價從 97.3 元反轉，一路下挫至 36.6 元，跌幅逾 6 成，短線跌深反彈，攻上 42.6 元漲停板。



訊聯 (1784)：受惠再生醫療專法草案出爐，一旦專法上路，相關細胞與基因治療的生技公司，將擴大帶動產業發展，激勵股價亮燈漲停 25.3 元慶祝。



聚陽 (1477)：美中貿易戰的轉單效應、產品結構優化，9 月獲利突破 3 億元，月增 53.9%，年增 39.1%，累計前 9 月獲利 14.5 億元，年增 15.3%，每股盈利 6.95 元。近期股價獲法人買盤支撐，力挺季線之上整理，挑戰前波高點 165 元。