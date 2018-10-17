實施庫藏股＋Q3獲利回溫可期 凡甲今股價大漲逾5%

凡甲 (3526) 為維護公司信用及股東權益，宣布自 10 月 16 日開始實行庫藏股，在此之前股價已先行起漲，由 12 日低點 40.6 元反彈，今日更是大漲超過半根，最高來到 48.8 元，最終以 48.5 元作收，漲幅 5.78%。凡甲指出，預計於 10 月 16 日起至 12 月 14 日止，自集中交易市場買以每股 32.00-68.00 元，共計買回 1000 張庫藏股，若股價低於區間價格下限，則將繼續買回，預定買回股份占公司已發行股份總數 1.54%。



此為凡甲今年度第二次實行庫藏股計畫，原擬於今年 5 月 22 日至 7 月 11 日間，買回 1000 張庫藏股，但凡甲表示，為兼顧市場機制及公司全體股東權益，並考量公司資金運用之效益，故未予以執行完畢，最後總計買回 811 張庫藏股。



凡甲近年轉向網通、醫療、工業、車用等非 NB 產品發展，然由於今年在比亞迪訂單減少，導致車用營收及毛利率表現衰退，再加上匯率及產品組合不佳，上半年本業獲利也因而下降，股價亦由今年高點的 83.3 元修正至 40.6 元。



法人表示，凡甲去年第三季有一次性稅金支出，導致獲利基期較低，而今年在少了一次性支出後，獲利有望優於去年表現，而 2019 年在車用出貨回溫及 Server 產品出貨成長下，再加上蘇州二廠新產能加入，將帶動獲利表現持續加溫。

