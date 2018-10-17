舊金山聯儲新任主席首秀：支持繼續漸進升息

新晉舊金山聯儲主席 Mary Daly 迎來了 10 月 1 日初初上任後的首秀。

10 月 16 日周二，Daly 在韋爾斯利學院（Wellesley College）發表演講時表示，考慮到勞動力市場出現過度就業，通膨接近目標，因此贊成繼續漸進升息，目前聯準會緩慢而穩定的升息步伐較為適當。

Daly 指出，目前 3.7% 的失業率正處於任何充分就業的指標下方，通膨徘徊在聯準會 2% 的目標附近，整體金融條件「仍將保持寬鬆，支持美國經濟增長」。

值得注意的是，今年 11 月，Daly 將在聯準會貨幣政策會議上首次履行投票權。但她並未直言屆時將如何投票，只稱自己的做法與 FOMC 非常一致，要通過利率逐步實現正常化來保持經濟前行的步伐。

9 月，聯準會如期升息 25 個基點，為年內第三次升息，也是 2015 年 12 月開啟本輪貨幣政策緊縮周期以來的第八次升息。在聲明中，聯準會強化了 12 月升息的可能性，並預計明年升息 3 次和 2020 年升息 1 次不變。

針對升息問題，Daly 給出了自己的看法：

升息就像你將腳趾放進水裡（put a toe in the water，有謹慎開始做某事之意），然後看它能在經濟中泛起多少漣漪。

在此之後，產生的影響是否如你所願？是否會以你所希望的方式拖緩經濟增長，讓我們能以這種可持續的速度實現軟着陸？比起你的預想，它做得多了還是少了？

升息過後，你應該稍稍等待，收集更多數據，再把另一隻腳趾放進水裡。

彭博社指出，這一態度與 FOMC 許多委員的主張相呼應，比如聯準會主席鮑威爾和不久前離開舊金山聯儲、前往紐約聯儲赴任的威廉姆斯（John Williams）。

上述媒體之前曾報導稱，Daly 可能成為 FOMC 政策爭論中有影響力的鴿派聲音，可能贊同緩慢升息的主張，但現在判斷她在政策投票中會有怎樣的表現為時尚早。

而資深聯準會觀察人士 Tim Duy 認為，鮑威爾在 9 月會議後的新聞發布會上表現與市場期待的鷹派不同，反而較為鴿派。

Daly 的上任意味著，作為美國轄區地域範圍和經濟體量最大的地方聯儲，舊金山聯儲將延續鴿派立場。Daly 為該聯儲效力二十多年，是同樣有鴿派傾向的前聯準會主席葉倫的老部下。

此外，對於美股近來的下跌，Daly 的態度則是並不擔心。她認為，許多旁觀者都認為股票估值很高的時候，股市出現回調並非一定是一件令人擔憂的事。