台股盤中─大盤反彈重登萬點大關 但箱型整理態勢不變

台股今 (17) 日在美股收長紅激勵下，早盤開高走高大漲逾百點，重登萬點關卡，但證券分析張陳浩及黃漢成對台股走勢仍維持悲觀看法，張陳浩強調，台股不可能由今日一根長紅棒即扭轉下降趨勢，現階段多空均不宜，反而是手中有持股的投資人，逢高應減碼。

台股加權指數今日開在 10048.43 點，開盤直接重登萬點大關，盤中最高為 10127.01 點，最低為 10048.43 點，市場成交值估達 1200 億元，其中美律 (2439-TW) 最為強勢，而明天將召開法說會的台積電 (2330-TW) ，在官股銀行連買 12 日帶動下，盤中拉高漲幅逾 2.5%。

另外矽晶圓、被動元件股也是市場關注重點，SEMI 今日公布的全球矽晶圓出貨預測報告，2018 年晶圓總出貨量可望再次超越 2017 年所創下的歷史高點，持續成長態勢將延續至 2021 年。

黃漢成指出，台股不可能在短期內演出 V 型反轉向上格局，目前走勢將在一至二個月內築底，震盪區間也由 10500 到 11200 點的箱型，向下移動到 9700 到 10100 點的箱型整理。

業內人士也觀察發現，國巨 (2327-TW) 早盤以 445 元開高後隨即震盪向下，主要是市場短線客進出影響，個股在此一階段仍難有穩定走勢。