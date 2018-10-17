台虹南通新廠預計明年Q2完工 新增產品線挹注動能

手機軟板市場需求走揚，帶動上游原物料廠營運成長，軟板上游軟性銅箔基板 (FCCL) 廠台虹 (8039-TW) ，在中國大陸南通投資 3500 萬美元 (約合新台幣 10 億元) 設立新廠，將在明年第 2 季完工，台虹設立南通廠主要生產生產鋁塑膜、FCCL 電子材料為主，新增鋁塑膜產品，將為台虹帶來營運新動能。

台虹第 3 季營收 28.48 億元創今年新高，季增 19.39%，年減 11.67%，累計 1-9 月營收為 72.33 億元，年減 13%，營收下滑主要在太陽能材料業務萎縮。台虹將在 10 月 23 日召開董事會通過第 3 季財報，並於當日下午召開法人說明會提出營運展望。

台虹今年增加塗布線 2 條產線、加上其他生產線去瓶頸提升效率等相關改善工作完成，今年在南通新廠尚未加入下，產能至少可增 10% 以上，法人指出，台虹的 FCCL 在長期努力下，已通過認證並打入日本大型軟板廠，使用用於生產重要美系客戶手機相機鏡頭模組應用，估今年在 FCCL 部門營收將達 84.21 億元，年增 13.7%。

加計其他業務部門，台虹 2018 年營收估為 93.57 億元，年減 16.4%，稅後純益估為 7.37 億元，每股純益 3.53 元，仍能維持去年獲利水準。

台虹第 2 季稅後純益 1.58 億元，季增 62.66%，年減 18.69%，每股純益 0.76 元。上半年稅後純益 2.55 億元，年減 13.7%，每股稅後盈餘 1.22 元。