軟板廠同泰接單量大攀升 辦現增募資心意堅

欣興 (3037-TW) 集團旗下軟板廠同泰電子 (3321-TW)，第 4 季接單量大增同時，擬辦理 3 億元股本現增案籌資 4.5 億元，雖遭證期局暫停申報生效，不過公司已完成補件，重新起算申報生效日期。

同泰此現金增資籌資案，由臺銀證券主辦，現增股暫訂每股溢價 15 元發行，預計募集 4.5 億元，是今年繼嘉聯益 (6153-TW) 之後，第 2 件軟板廠市場籌資案，現金增資案可望在第 4 季完成募集。

同泰今 (2018) 年軟板業務，因大舉囊括韓系客戶手機、LCM 應用重要訂單助攻，下半年營收將出現大幅成長，法人預估，同泰下半年毛利可望轉正，且 12 月在韓系新機訂單出貨高峰的挹注下，單月營收將向上挑戰 3 億元的歷史高峰。

同泰明年也將出貨美系客戶電子書閱讀器的 LCM 軟板應用訂單；大單湧入且增加新產能無法於短時間內完成之下，公司也不排除選擇質優同業進行購併，尋求快速取得新產能。

同泰看好韓系手機客戶 NFC 通訊模組、無線充電加 ID 辨識模組用軟板訂單前景；預計今年下半年韓系客戶訂單挹注下，將帶動第 3 季毛利率表現，法人預估，同泰電子第 1 季、第 2 季為負毛利率，分別為負 4.18% 及負 2.42%，第 3 季將明顯回升到 9%，推升前 3 季毛利率轉正，第 4 季將因生產達經濟規模而再向上攀升。

同泰 9 月營收為 2.16 億元，月減 9.76%，年減 21.13%，第 3 季營收為 6.85 億元，季增 17.37%，年減 9.36%，累計前 9 月營收 18.55 億元，年減 6.43%。

依同泰目前的出貨產品結構趨勢，單月營收達 2.2-2.3 億元即可損益兩平，上半年稅後虧損 2.15 億元，每股虧損 2.46 元，全年恐難轉盈。但今年同泰來自韓系客戶的新訂單占營收約 5%，2019 年初估占全年比重將至少有 10%，營運持續改善。