台股盤前—美股小幅拉回台股不至於續重挫 月底前維持萬點附近橫向整理

台股昨 (15) 日再度重挫逾百點，蘋概三雄等權值股領跌，摜壓指數盤中一度跌破 9900 點，終場指數下跌 144.69 點、跌幅 1.44%，收在 9901.12 點，成交值縮小至 1156.28 億元。法人指出，美股週一震盪拉回，惟跌幅不重，但台股昨日已領先下跌，且目前日股與亞股均小漲，今日台股不至於出現大幅拉回情況，反而可能出現小幅反彈。

中東地緣緊張情勢再起，外資昨擴大賣超至 195 億元，累計已達連七賣，賣超金額共 905 億元，不過，大賣台股後的資金未全數匯出，資深匯銀主管透露，外資昨實際匯出金額不到 3 億美元 (約新台幣 93 億元)，不及賣超金額的一半。

從今年初來看，三大法人賣超動態就顯得相對不樂觀了，三大法人今年以來賣超上市及上櫃兩個市場共達 4505 億元，已將 3 年來的買超全部吐光，賣超慘況更勝於 2008 年金融海嘯的 4061 億元及 2011 年歐債危機的 3035 億元。

沙國 14 日因華盛頓郵報特約記者失蹤事件回嗆美國，揚言若遭制裁必定報復，且不惜動用更強烈手段，15 日因憂心中沙關係緊張影響原油供給，國際油價應聲上揚，倫敦布侖特盤中漲幅達 1.85%、站上 81.92 美元。沙國國營媒體高層也撰文指出，油價可能漲上每桶 200 美元甚至更高，外界解讀這代表沙國似乎考慮以石油做為政治武器，可留意今日盤面塑化族群表現。

天風國際證券分析師郭明錤昨發布最新報告，上調本季 iPhone XR 出貨量約 1 成，並看好明年第 1 季 iPhone 供應鏈業績可望淡季不淡，點名台積電、大立光、美律、可成、聯德、欣興與頎邦等 7 家台灣廠商將受惠。

此外，業界傳出，一家非台系蘋果 iPhone 新機金屬機殼供應商大陸廠區出包，讓蘋果相當頭痛，據悉，蘋果為降低問題，已增加可成、鎧勝、鴻準等金屬機殼廠供貨，成為新 iPhone 在量產緊要關頭的救命丸。

華信投顧分析師邱鼎泰分析，美股週一震盪拉回，惟跌幅不重，但台股昨日已領先下跌，僅櫃買市場表現有撐，且目前日股與亞股均小漲，若以加權指數 2 天平均值來看，今日台股不至於出現大幅拉回情況，反而可能出現小幅反彈。

邱鼎泰指出，最近台股權重股較缺乏利基點，目前市場觀察週四台積電法說能否帶領市場走出利空，以及週三過後台指期結倉，若外資看法偏多，台股才有機會順利站上萬點，預期月底前都將在萬點附近橫向整理。