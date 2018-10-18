2019年將是新創科技企業IPO百花齊放的一年

2019 年的科技獨角獸陸續 IPO 金額將創下歷史最高紀錄。因為排隊醞釀上市掛牌的這些獨角獸個個大有來頭。

2018 年的 IPO 風潮已經是 2014 年以來最強勁的。2019 年是否會打破記錄，或是高出多少，市場都在等著看。

2018 年的 IPO 受到科技股帶動美股創下歷新高的動力輔助。Renaissance Capital 首席 IPO 市場策略師 Matthew Kennedy 表示，截至 10 月 12 日，今年以來 46 家科技企業 IPO 融資 155 億美元。而 Dealogic 數據顯示，這是 2014 年以來科技 IPO 最好的一年，當年有 49 家企業融資 379 億美元。

檢視明年 IPO 的新創企業名單，Uber 將最受關注。據高盛和摩根士丹利估計， Uber IPO 市值可能高達 1200 億美元，但部分專家對此持懷疑態度。

佛州大學 IPO 專家兼教授 Jay Ritter 指出：「這種馬後砲式的估值只是錦上添花，因為 Uber 還持有滴滴出行和其他新創企業的高市值股權。」「投行會認為一旦 Uber 幾年內開始讓自駕車上路，勞動成本就會消失，隨著需求爆發，公司的收入將會明顯增加。」

他說，這些銀行業者往往因為該公司可獲得這樣的成果而給與較高的推薦價格。若 Uber 市值達到 1200 億美元，將比目前已高達 720 億美元的估值再高出 67%，這是極大的飛躍。

Lyft 是否會是 Uber 最大的競爭對手？ （圖: AFP）

Uber 今年營收大約成長 2 倍，達到 200 億美元，但它仍必須應對持續虧損及其他障礙，市場正在觀察它是否能應對明年另一個潛在 IPO 候選人 Lyft 的競爭，以及該公司如何處理聯合創辦人兼前 CEO Travis Kalanick 在 2017 年下台的醜聞，以及近日因接受沙國投資，但沙國卻陷入殘殺異議記者的國際事件等等。

Ritter 說，Uber 的高估值並非完全無法實現。舉臉書 (FB-US) 為例，在完全攤薄的基礎上 2012 年 IPO 時獲得 1000 億美元的估值；阿里巴巴 (BABA-US) 的 2014 年 IPO 估值達到 1680 億美元，但上市交易第一天就衝高到 2310 億美元。

無論如何，除了 2019 年上半年可能 IPO 的 Uber 外，其他獨角獸可能還包括熱門的職場即時通訊 App 製造商 Slack Technologies，其估值超過 70 億美元；還有估值達 310 億美元的 Airbnb 和估值 151 億美元的 Lyft。

另一個潛在的 IPO 候選人可能是雜貨外送服務公司 Instacart，該公司 16 日宣布完成 6 億美元的融資，使其今年融資金額達到 9.5 億美元，總募資額達 16 億美元。該公司的估值為 76 億美元，目前還承諾 IPO 的時程，但 CEO Apoorva Mehta 表示目前已在規劃中。