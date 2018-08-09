共享經濟再遭攔阻：紐約市通過新規 限制Uber、Lyft車牌數

紐約市議會周三 (8 日) 通過一項對 Uber 和 Lyft 這類汽車共乘公司的規定，對上路車輛有數量上限的管控，並對駕駛有最低工資的要求。

出租車和豪華轎車委員會 (TLC) 將研究該市共乘汽車服務的影響，並在核發共乘車一年期許可證設了上限。輪椅可用的無障礙車輛將不受該上限管控，服務於展示區且不會使路況擁堵情形加重的新車也不受該上限限制。

TLC 委託製作的研究報告指出，目前紐約市約有 8 萬輛靠 app 提供乘坐服務的車輛，每月乘車次數約 1700 萬輛，由於當地地鐵系統令居民不滿，共乘服務的使用次數因應增加。

支持設置上限者認為，新規定可以保障駕駛且讓產業受到公平的規範並降低路況擁塞情形。

但反對者認為，新規定會讓等待乘車時間拉長，共乘服務的費用也會提高。

Uber 聲明指出，「紐約市停止發放新車牌照 12 個月，這對少數可信賴的交通工具選項造成威脅，但同時政府又對修復地鐵或舒緩路況堵塞毫無作為。」

事實上，Lyft 公共政策副總裁 Joseph Okpaku 表示，設定上限後可能對黃色計程車服務數量不足的社區造成傷害。

「這全面削弱交通運輸方式，會讓紐約市民重返難以搭車的時代，尤其是有色人種和偏郊地區的社區。我們會持續努力確保每個行政區的紐約市民都能獲得可靠且負擔得起的交通方式。」