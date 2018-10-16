〈太陽能寒冬來〉台廠相繼裁員挺過產業重整期 強化體質迎接未來市場需求

中國政府今年年中公布六一新政，取消原先對太陽能產業的補貼，造成市場需求急凍，也使太陽能產業呈現供過於求情況，價量同步走弱，對太陽能供應鏈造成相當大的壓力，太陽能產業面臨殘酷的洗牌年，許多台廠相繼透過減產、減緩原定擴產計畫，甚至裁員等方式，持續強化營運體質，以挺過這波產業寒冬。

太陽能電池大廠茂迪 (6244-TW) 成為鳴響裁員第一槍的首家台廠，該公司 9 月 17 日公告，由於外籍同仁因屬補充性人力，在產業衝擊下，先與 300 多名外籍勞工提前解約，同時，為能及時應對市場變化，將視訂單及產能規模審視人力資源配置，而後並再度宣佈將裁員 2%。

矽晶片廠綠能 (3519-TW) 也於 9 月底宣布，為因應市場劇烈波動，將進行組織優化，預計降低南科廠員工人數約 203 人，裁員幅度達 2 成，未來甚至不排除關閉南科廠。

距離上次綠能宣布裁員約 2 周的時間，太陽能電池與模組廠元晶 (6443-TW) 今 (16) 日也宣布將進行人力精簡，調整新竹電池廠約 2 成員工人力，其中 1 成多的外籍勞工將協助其返鄉或轉由其他雇主聘僱，1 成本土勞工將詢問意願轉調至屏東模組廠，以因應模組廠逐月增產的需求，預計年底前完成人力調整。

在中國六一新政加速產業趕底下，太陽能產業面臨洗牌年，體質不佳或競爭力較差的廠商，在過程中逐步遭到淘汰，從 6 月至今，已有許多陸廠不堪負荷而相繼退出市場。除陸廠外，台廠也從 9 月底開始傳出減產與裁員消息，力求將傷害降至最低，積極因應求變。

雖然業界對明年產業展望相對樂觀，不過，短期內的調整仍是必須，台廠只能持續強化營運體質，以維持產業競爭力，挺過這波產業重整期的業者，營運體質必定也有所強化，可望順勢迎接接下來可能的市場需求。