〈太陽能寒冬來〉元晶也縮編人力 新竹電池廠2成員工受影響

太陽能廠再傳裁員消息，繼太陽能電池廠茂迪 (6244-TW) 、矽晶片廠綠能科技 (3519-TW) 後，電池廠元晶 (6443-TW) 也於今 (16) 日宣布，將進行人力精簡，調整新竹電池廠約 2 成員工人力，其中 1 成多的外籍勞工將協助其返鄉或轉由其他雇主聘僱，1 成本土勞工將詢問意願轉調至屏東模組廠，以因應模組廠逐月增產的需求，人力調整預計年底前完成。

元晶指出，今年 6 月以來，全球太陽能市場波動劇烈，導致國內太陽能業者外銷的中低效能電池普遍無法獲利，波動劇烈的主因除中國政府 531 新政導致中國安裝量縮減 3 成，歐盟解除對中國製造的太陽能產品進口最低限價制度 (MIP)，也使台廠太陽能電池外銷歐洲市場遭受衝擊。

元晶原先電池產能約 1.2GW(十億瓦)，其中 700MW(百萬瓦) 為多晶產線，500MW 為高效單晶 PERC 產線，而屏東大模組廠的產能也為 500MW。為因應市況變化造成的影響，元晶表示，將進行一系列的策略調整，包括調整舊有電池產線，專注於高效 PERC 單晶電池生產。

目前元晶高效電池產出，主要用以供應屏東模組產線自用及下游自行開發的電廠需求為主，因此將淘汰全數多晶產能，專注於單晶高效 PERC 產線，新竹廠的多晶電池產線將進行裁員，裁員人數約占新竹廠員工的 2 成左右，影響員工總數逾 100 人，目前元晶員工總數約 1400 人。

元晶新竹廠預計精簡的人力中，1 成為本土勞工，目前屏東模組廠產線員工約 200 人，仍在招募人力，將詢問其轉調至屏東模組廠的意願，以支援模組廠逐月增產的需求，另外超過 1 成的外籍勞工，將協助其返鄉或轉由其他雇主聘僱，預計人力調整將在年底前完成，若無法轉任的員工，將依照勞基法辦理優退。

元晶強調，屏東模組廠稼動率逐步成長，預計明年第 1 季稼動率可望達到近滿載，藉吸收新竹廠轉任的部份同仁，可協助公司策略轉型，有助降低人員精簡的衝擊，並協助模組產銷業務快速成長，而在此次策略轉型與瘦身後，將可降低虧損，且隨著大型案廠模組訂單的發酵，有助大幅改善整體獲利能力。