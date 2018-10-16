【華冠投顧】反彈第三天 明天期指結算有方向?

范振鴻 分析師

●盤勢分析

反彈勢進入第三天，這邊說真的，這個反彈勢從結構來看走的是最弱的橫向反彈，而昨天大跌的權值股今天部分又強彈，最明顯的當然就是 2330 的台積電，而從技術面來看，2330 明顯的結構反壓會落在八月低點的 238 附近，因此這兩天的大震盪高點 237 也是卡在這個反壓之下，另外值得留意的就是台積電的年線已經走平，這個台灣的大龍頭接下來若年線也下彎，真的會很麻煩。

回到大盤來看，雖然是反彈段但到目前 KD 仍然還是在鈍化區內，所以隨時要留意還有空方攻擊的可能，OTC 的部分反彈較大盤強勢，今天雖然收上影線但免強站上 5MA，這邊一樣就是空方趨勢很強，要翻多也是需要反覆打底才會有機會。

而要留意的是明天期貨結算日，是否結算後會有方向也值得注意，但大原則還是偏空看待。

●類股方面

今天比較明顯的是電子股續彈但是之前較強的金融跟非金電較弱，今天的漲停的強勢股有 1784 訊聯、5317 凱美、2375 智寶、4947 昂寶 - KY，但也很明顯都是跌深反彈，一樣提醒大家搶反彈要見好就收。而盤中矽晶圓族群強彈，由 3016 嘉晶漲停帶動，但午盤過後隨著嘉晶漲停板被敲開，其他矽晶圓也都紛紛留了上影線，這就是我不斷提醒的，不要追高，才不容易受傷。

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