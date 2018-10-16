【顧德投顧】本周焦點,義大利與歐盟爭議,操作上避免偏空產業

◆盤勢分析

昨日晚上義大利交出明年的預算, 最快等本周三歐盟就會表明是否接受, 目前看來拒絕機率高, 一但拒絕, 義大利以後如果公債殖利率上升, 歐央恐不能幫助義大利降低其公債殖利率, 短期來看, 先看拒絕後, 義大利公債殖利率上升情況, 如果公債殖利率不斷飆升, 台股接下來的壓力就會不小, 另外中美貿易戰目前也沒有緩和跡象, 雖然不斷有新聞傳出, 中美雙方可能在 G20 會議上協商, 但是老師覺得可能不會有甚麼好結果, 因為雙方其實歧見一直都不小, 如果明年一月一號, 美國真的把原本 2000 億美元的關稅加碼到 25%, 到時就是兩敗俱傷, 美中通膨上升, 中國出口大幅下滑, 全球經濟也會跟著吹起暴風雪, 不過我們這邊先持續觀察, 至少先看 11/6 美國期中選舉之後的情況

台股目前操作, 老師一直強調別去碰偏空產業, 被動元件, 記憶體, MOSFET, 汽車, 汽車電子, 矽晶圓, 工具機都避免作多, 短期反彈﹐甚至當日漲停, 都只是短期現象, 如果投資朋友真的很搶反彈, 請千萬要嚴設停損, 萬一搶反彈套牢, 停損價位到, 一定要砍股票, 這樣至少未來還有機會翻身, 以上, 謝謝

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估