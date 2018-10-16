【華冠投顧】盤中解析：紅黑交錯 震盪打底

劉彥良 分析師

電子股繼續上演跌深反彈，台股盤中大漲百點並收復萬點大關，可惜預估量僅千億元出頭，多方力道不足，目前漲點收斂至 60 點附近。觀察近 4 日的 K 棒可能最終呈現紅黑交錯，台股持續震盪打底以盤代跌，等待 5 日線翻揚讓短底成型。

漲價概念股展開跌深反彈，二線被動元件如凱美 (5317)、智寶(2375) 和鈞寶 (6155) 攻上漲停；矽晶圓方面一樣由小廠嘉晶 (3016)、台勝科(3532) 和合晶 (6182) 表現最佳大漲逾 6%。

電子股普遍線型已經走弱，同時進入第四季後營收會陸續轉淡，建議投資朋友還是要趁跌深反彈作減碼，進行持股調整。

傳產族群受到資金排擠出現回檔，包括昨天強勢上漲的運輸類股，不過法人昨日還在買超的個股如台航 (2617)、新興(2605) 和裕民 (2606) 等，今天拉回都明顯量縮，後續補量轉強再向上的機會很高，空手的投資朋友可以留意拉回的買點。

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