南亞科總座稱DRAM Q4需求較前半年保守 下修今年資本支出逾12%

DRAM 大廠南亞科 (2408) 雖然第三季毛利率與單季本業獲利均創歷史新高，但總經理李培瑛坦言，第四季需求相較前半年趨向保守，預計單季 ASP 會下滑 5% 上下，也宣布下修今年資本支出逾 12%；至於明年的市場，則端視國際局勢。首先就第四季展望方面，李培瑛坦言，伺服器、手機市場健康，包括手機裝載量增加，而伺服器端雖多少會受到 CPU 缺貨牽制，但伺服器的裝載與數量還是增加，至於消費性需求也不差，目前的問題是，PC 端的 DRAM 比較有一點供過於求。



此外，供給端的部分，因第三季有供應商增加投片，新增產能到位時間源自第四季，因此在供給增加，而需求相對前半年趨向保守等影響下，預計第四季 DRAM 的 ASP 則恐下滑 5% 上下，另外 DRAM 現貨市場也受到次級品影響，短期會有跌價壓力。



因為市況轉趨保守，南亞科今日也宣布下修今年資本支出，原先預計今年資本支出接近 240 億元，但將降為 210 億元，主要將減少擴產幅度。



展望明年，李培瑛分析，需求端未見悲觀，雖有季節性變化，但主要關鍵在國際局勢，而供應商在擴產上態勢是理性的，因此並不認為明年在報價上會有劇烈的波動，只是價格調整將是難免的，這也是合理的。



李培瑛進一步提到，受到中美貿易關稅影響，以及 CPU 缺貨衝擊，第四季 2018 年 DRAM 需求相較今年上半年保守，至於明年，市場關鍵還是在國際局勢，尤其貿易戰規模多大、延續時間多少，都是未知數，尤其在關稅部份，組裝廠在中國大陸，此舉會讓客戶直接或是間接受到影響，尤其終端客戶若組裝在大陸，就必須採取一些相對應的動作，但若要將組裝產線移到其他國家，需要一點時間。

