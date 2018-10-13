熱門股—南亞科Q3獲利可期 成少數本周週線收紅股

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 第 3 季雖受到需求放緩影響，營收未如預期再創新高，但獲利表現可望持續強勁，甚至超越第 2 季的表現，法人估每股稅後純益可達約 4 元，激勵南亞科在周四 (11 日) 受大盤重挫而大跌逾 7% 後，周五 (12 日) 展開報復性反彈，盤中直奔漲停價 53.3 元鎖死，成功站回五日線，並成為盤面少數週線收紅的個股。

南亞科第 2 季營收創單季新高，稅後純益也寫下歷年同期新高，原先法人預估，第 3 季營收表現可望優於第 2 季，再度改寫單季營收新猷紀錄，不過，受到需求放緩影響，南亞科第 3 季營收較上季略減 0.87%，未如預期再創新高。

雖然營收表現未能續衝高，但從南亞科大股東南亞公布的第 3 季財報來看，其依權益法認列南亞科投資收益共 37.7 億元，較第 2 季增加約 4.4 億元。

以此推算，法人預估，南亞科第 3 季獲利上看 120 億元，每股稅後純益可達約 4 元，除可望優於第 2 季的 3.68 元外，若排除過去南亞科出售美光挹注獲利等業外收益，可望創歷年本業獲利最佳紀錄。

展望第 4 季，法人認為，在需求成長有限，且供給端集中在下半年開出產能影響，DRAM 價格預期終結連 9 季上揚態勢，南亞科第 4 季營收表現恐再下修。

南亞科第 2 季稅後純益 113.04 億元，每股純益 3.68 元，創歷年同期新高，而上半年包含雙率、純益與每股純益，則皆寫下歷年來同期新高，上半年每股純益 6.07 元。