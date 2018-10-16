百和財報不如預期 券商調降評等至「中立」

編織帶及鞋材廠百和 (9938-TW) 公布最新獲利狀況，自結前 3 季稅後純益 9.74 億元，年減 22.6%，每股純益 3.27 元；在獲利不如預期下，國內大型券商調降百和評等由「買進」降至「中立」且，目標價調降到 55 元，導致百和股價今天盤中重挫跌破前低。

百和自結 9 月稅後純益為 1.03 億元，較 8 月微增，年減 43.25%，每股純益為 0.35 元，第 3 季稅後純益為 2.9 億元，季減 8.8%，年減 37.2%，累計前 3 季稅後純益 9.74 億元，年減 22.6%，每股純益為 3.27 元。

券商指出，百和第 3 季稅後純益 2.9 億元，季減 8.8%，年減 37.2%，單季每股純益為 0.97 元，低於原估算的每股純益 1.47 元預估值，主要是百和客戶傾向使用較低價產品降低成本，且一片式及四面彈鞋布需求依舊低迷。

短期百和營運仍受新舊產品交替期及成本增加影響，待明年下半年新產品步入交貨高峰，營運才有機會明顯改善。國內券商預估，百和今年每股純益為 3.99 元，2019 年為 4.23 元。

百和鞋面產品在同業競爭下，去年第 4 季起出貨動能趨緩，而今年集團將跨入航太、醫療等領域，包含醫療氣切帶、民航機座椅等，預期相關效益將從 2019 年起陸續發酵。