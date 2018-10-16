高盛：看好基本金屬和黃金前景 銅價明年或將升至7000美元

周一，高盛給出其最新貨幣和商品期貨未來 3 個月、6 個月以及 12 個月的走勢預測。

高盛表示，儘管經濟放緩，但看好基本金屬及黃金前景。其預測，銅價明年將升至 7000 美元，在當前 6200 美元附近的基礎上，上漲近 15%。黃金年底漲至 1250 美元，明年攀升至 1300 美元上方，目前金價在 1225 美元附近。

不僅僅是高盛表示短期看好銅價表現，上周剛剛結束的 LME 年會，以智利國營銅業公司（Codelco）為首的生廠商，再到以托克（Trafigura）為代表的貿易商，各路人士紛紛發表其對金屬市場來年的預測和看法。

現場對於 2019 年最具潛力品種的投標調查中，銅以 26% 的選票被選為第二看好的品種，最被看好的品種為鎳（37% 選票）。

供應短缺，銅價或將大漲

近日，海關總署的數據顯示，中國 9 月銅礦砂及其精礦進口量創紀錄新高，達 193 萬噸，環比增長 16.3%，較上年同期增長 21.2%。同時，上周 LME 銅庫存大降近 2 萬噸，總庫存降低至 16 萬噸水平，較年初 30 萬噸以上的庫存水平降幅近 50%。

Drakewood 資本管理公司的 David Lilley 表示，「銅價在未來有足夠的潛力『躥升』，如果過去三個月那些把銅賣掉的人重新入市買銅，我不確定是否要將銅賣給他們。」

貝萊德世界礦業基金經理 Evy Hambro 在接受彭博電視採訪時表示，對新礦山供應的投資短缺將會是未來幾年支撐銅價的重要因素。

高盛甚至認為至 2023 年，銅市將出現嚴重的供應短缺問題，供給缺口將接近一百萬噸。

不過短期來看，貿易摩擦和宏觀因素是限制銅價上漲的主要原因。

7 月，高盛大宗商品研究主管 Currie 表示，美元走強和政策的不確定性給大宗商品帶來阻礙，並且在 10 月初下調了 2019 年年底銅價預期，從 8000 美元下調至 7000 美元。

避險情緒升溫，金價重回千二上方

由於全球金融市場動盪、美國通膨水平不及預期以及美沙政治衝突等多重因素，投資者避險情緒升溫，推升貴金屬避險屬性，紐約 Comex 黃金價格自 10 月份以來已上漲近 3%。

Activ Trades 分析師 Carlo Alberto De Casa 稱，投資者正在對黃金重拾興趣。

全球最大的黃金上市交易基金 SPDR Gold 的黃金持倉量自 4 月底觸及峰值以來，已經累計下跌了 400 萬盎司，而上周起持倉量激增近 2%，創下 1 月份以來最大增幅。

同時，印度作為全球黃金的主要進口國家，其周一公布的黃金進口數據也顯示，該國 9 月黃金進口額較去年同期大增 51.5%。