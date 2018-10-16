高盛警告：iPhone在中國需求將「迅速降溫」 蘋果盈利或令人失望

高盛新近報告對蘋果發出警告：中國市場的需求將迅速降溫，今年第四季的盈利可能低於預期。

10 月 15 日周一，高盛分析師 Rod Hall 在客戶報告中稱：

「多方跡象顯示，中國消費者對蘋果產品的需求在迅速降溫，我們認為這可能很容易影響到蘋果今年秋季在該市場的需求。」

Hall 承認，今年第二季蘋果在中國智慧型手機市場的業績有所好轉，但他預計，第三季銷量將年增率下降 15%。

Hall 說，雖然 iPhone XR 和 XS Max 這些大屏新機可能至少部分抵消宏觀的負面影響，但高盛懷疑，在進入年末重要購物季時，如果中國消費者需求繼續疲軟，新 iPhone 無法完全解決問題。

蘋果的上行潛力主要依賴中國消費者對大屏手機的需求，如果消費者需求疲軟的情況持續下去，並影響到高端市場，蘋果第四季業績優於預期並上調盈利預期的潛力可能下降。

上述報告公布後，蘋果股價本周一盤前下跌 0.5%，當天低開低走，開盤跌逾 0.4%，盤中一度跌破 218 美元，跌幅超過 2%，最終收跌 2.14%，領跌科技股，回吐前一交易日上周五多數漲幅。上周五蘋果收漲 3.57%。

不過，從評級和目標價看，Hall 並未看空蘋果。他給予蘋果股票中性評級，目標價定為 240 美元，略高於華爾街目標價均值。據彭博統計，目前華爾街機構給予蘋果買入評級的有 29 個，16 個評級為持有，僅有 2 個賣出，平均目標價 234 美元。