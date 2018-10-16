稱市場供不應求 伊朗：川普無法靠「霸凌他國」來壓低油價

伊朗石油部長 Bijan Zanganeh 今 (16) 日表示，原油市場供不應求，美國總統川普無法藉由「霸凌他國」，來壓低油價。

台北時間週二下午 5 點 15 分，Investing.com 數據顯示，布蘭特原油期貨下跌 0.64%，至每桶 80.62 美元；西德州中級原油期貨下跌 0.70 %，至每桶 71.28 美元。

布蘭特原油期貨下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

美國對伊朗的新一波制裁，將於 11 月 4 日生效；美國駐伊朗特使 Brian Hook 日前指出，伊朗利用出口原油帶來的收入，支持中東地區恐怖主義，為避免此情形持續發生，美國會盡快，讓伊朗的原油出口量降至零。

Hook 認為，美國制裁伊朗，不會對市場造成太多負面影響，目前原油供給仍屬充足。

不過，伊朗學生通訊社 (ISNA) 引述伊朗石油部長 Bijan Zanganeh 說法，稱當前原油市場供不應求，「這個問題，不能透過言語來解決。」

Zanganeh 強調，川普無法藉由「霸凌他國」，來壓低油價。

近期油價走揚，布蘭特原油已來到每桶 80 美元之上；Zanganeh 說，這正是美國制裁伊朗，所帶來的「自傷」，也是市場動盪的主因。

美國於 5 月退出伊朗核子協定，自 8 月 7 日起，針對伊朗金融交易，實施首波經濟制裁，並鎖定能源產業，作為第 2 波制裁目標。

美國要求其他國家，從 11 月 4 日起，停止購買伊朗原油，意圖使其出口量「歸零」。