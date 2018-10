花旗大幅下跌瑞聲科技(02018-HK)目標價,由110元大削78元,投資評級維持「買入」評級。

花旗狠削瑞聲科技目標價的同時,令人驚訝的一直撐瑞聲科技的花旗,考慮到智能手機需求下滑現狀和競爭方面的風險,承認錯估瑞聲股價走勢(We have been wrong on the share price of AAC),同時下調瑞聲第三季銷售預期7%。

瑞聲科技股價今早幾醒目,現報67.95元,升2.18%。成交161.5萬股,涉資1.088億元。