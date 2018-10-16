汎德永業BMW新車款到位 營運先蹲後跳 看明年全年趨樂觀

進口車代理龍頭汎德永業 (2247-TW) 前 3 季合併營收衰退 6.4% 至 240.14 億元，不過，進入第 4 季後，汎德看好，除了銷售旺季報到，熱門 SUV 車款 BMW X4 本月起開始掛牌，再加上 X5 大改款最快 12 月可到港，皆將對本季業績有拉升效果，明年全年新車銷售效應發酵，且 X7 新車將加入，對後市看法樂觀。

汎德永業第 3 季合併營收年減 6.34%，也較上季衰退 6.5%，但已高於去年第 4 季和今年第 1 季，業績動能逐漸回溫。

汎德永業說明，由於 BMW 新車改款集中在下半年上市，導致上半年銷售不如預期，不過，隨著 X4 新車發表買氣轉強，單 BMW 品牌 9 月營收已月增達 12.6%。

另一方面，今年汎德永業新設據點陸續產生營收貢獻，包括 BMW 永康 5S 全功能旗艦展示暨服務中心、Porsche 高雄楠梓全功能展示服務廠等，除帶來賞車新來客，也帶動維修保養業績。

進入第 4 季傳統旺季後，汎德永業針對主要品牌 BMW 推出 2AT、2GT 促銷專案外，也看好 2019 年式新世代主力車款全面提供 BMW Personal Copilot 安全科技和行動智能服務，將逐漸吸引車主回籠。

汎德永業強調，新車改款上市後效應有望於明年全年度發酵，再加上後續有主力車款 BMW3 系列轎車全新改款，以及 X7 新車將加入，看好明年成長可期。