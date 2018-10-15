中磊力拓歐洲電信市場 強化全球布局降低貿易戰衝擊

電信寬頻設備廠中磊 (5388-TW) 因受美中貿易戰衝擊，前三季營收年減 15%，公司除回台擴廠外，亦透過新世代 Multi-Gigabit 超寬頻接取設備及智慧物聯網解決方案，加強在歐洲電信市場的布局，估將成未來成長重心之一。

中磊今年以來飽受美中貿易戰影響，第三季營收 85.14 億元，雖季增 16.6%，但年減近 2 成，累計前三季營收 237.84 億元，年減 15.5%。

為降低貿易戰帶來的衝擊，中磊也持續加速全球布局，其中看好歐洲市場將成未來營運的成長中心。

因此中磊今 (15) 日宣布，將前往德國柏林參加寬頻世界論壇 BBWF 2018，盼能透過新世代 Multi-Gigabit 超寬頻接取設備，及智慧物聯網解決方案，搶攻歐洲電信市場。

中磊指出， Multi-Gigabit 超寬頻接取設備，支援最新技術如 XGS-PON、212MHz G.fast、35b VDSL 與 11ax WiFi 整合型 IAD、新世代家庭閘道器等產品，搶攻 10Gbps 以上之超高速網路商機，且電信營運商可於現有基礎建設進行升級，大幅降低網路佈建成本。

另外，智慧物聯網平台則可依電信客戶需求提供客製化服務，建構專屬之智慧控制、數位多媒體、網路優化、分級保護控制（Parental Control）等加值服務。

BBWF 2018 將於 10 月 23 日至 25 日於德國柏林舉行，全球逾 300 家電信大廠及系統服務商皆將與會，針對下世代寬頻技術發展及應用進行廣泛交流。