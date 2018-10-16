【大慶證券】盤前分析－美股賣壓未了 短線保守為宜



◆盤勢分析

美債殖利率維持高檔、美國與沙國關係緊張、VIX 指數居高不下，皆造成美國股市下跌壓力，昨日四大指數均以下跌作收，其中費半指數跌幅最重達 0.94%，估將對台灣半導體類股持續造成壓力。雖四大指數昨日皆一度翻紅，但尾盤仍不敵賣壓，顯示國際利空尚未消化完畢，且目前技術型態仍偏空，研判美股仍有下行壓力，建議投資人保持觀望，靜待落底。

國際上紛擾不斷，英國脫歐陷僵局、美國恐因知名異議記者失蹤事件對沙國施以嚴厲懲罰、美國擬於 10/18 公布是否將中國列為匯率操縱國、美債殖利率高檔不墜等，使得昨日亞洲股市承壓，台股開盤後隨即摜破萬點關卡，又因台積電遭外資調降目標價至 211 元，外資現貨市場賣超 195 億元，大型權值股普遍表現不佳，加上台幣趨貶，台股開低走低，終場以 9901 點作收，下跌 144 點，成交量萎縮至 1183 億元。受到國際利空頻傳、外資偏空操作、KD、MACD 等指標仍偏空，台股短線未見轉強訊號，操作上建議保持觀望，若週四台積電法說展望不如預期，不排除跌破上週低點 9740 點。

台積電受到外資下修目標價開低走低，連續三天跌破所有均線之下，型態偏空。鴻海、大立光、國泰金、台塑化及中鋼昨日也都以下跌作收，外資態度偏空，已連續 7 天賣超台股。雖大盤走勢不佳，但盤面上仍有亮點族群，受惠於中美貿易戰預期下提前拉貨、BDI 指數上漲，散裝航運族群表現相對亮眼，除台航漲停外，四維航、慧洋 - KY、裕民、新興等漲幅均在 2% 以上；生技股如：大江、美時、康友 - KY、麗豐 - KY 等各擁題材，漲幅均在 2% 之上；部分蘋概股如：美律、玉晶光、GIS-KY、嘉聯益、華通、新普、台郡等受惠於 iPhone XR 將於本週五開放預購，料將可為 10 月營收注入活水，漲幅皆在 3% 以上。短線多方族群可留意散裝航運、部分生技、iPhone XR 相關個股，不過考量盤面上族群輪動快速，且大盤尚未出現轉強訊號，操作上建議保守為宜。

