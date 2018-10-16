

◆盤勢分析

1. 美股上周寫下七個月來最大單周跌幅後，周一受科技股拖累繼續走低；投資人對利率和企業獲利的憂慮揮之不去，且美中緊張關係令全球成長疑慮加深，美股四大指數下跌 0.35%~0.94%，科技股相對較弱勢，除了費半因先前正式失守年線以外，近日三大指數仍在年線附近測試整理中，因仍在年線之上，中長期趨勢偏多，惟短期個別財報將陸續發布，指數將得進行整理。至於個股部分，蘋果下跌 2.14%，台積電 ADR 下跌 2.29%。

2. 台股周一盤中因亞股走弱影響，終場指數下跌 144.69 點，跌幅 1.44%，收在 9901.12 點，成交金額為 1159.09 億元，量縮價跌，指數又失守萬點大關。至於 OTC 則上漲 0.54%，收盤在 117.40 點，長期相對上市而言，其表現相對較弱勢。

3. 台股本波最低點在 10/12 的 9740 點，由於本波剛從高檔 9/28 的 11073 點下幅修正，大約 1333 點，近日在 10/12 出現紅 K 線之後，且 9 日 KD 也逐步來到 14.46 與 19.61 附近低檔區，因此多方或有機會再伺機出現跌深反彈，如以本波跌點計算反彈 0.382 倍，則將約 509 點上漲，即短線較大壓力約在 10250 點附近，而此位置也剛好是先前 2 月低點 10189 點位置附近，由於周三台指期將到期結算，周四又有台積電法說會，因此指數反彈強弱程度將得留意這二天訊息變化。預估大盤極短線將在 9750~10150 點間整理，可低接高出來回操作。

4. 法人籌碼：三大法人合計 - 203.3 億元；外資 - 195.33 億元、投信 - 2.21 億元、自營商 - 5.75 億元。

5. 電子類股:

(1)PCB 相關族群: Q3 本是其旺季，加上先前部分公司營收創歷史新高，因此在公布 9 月營收之後，市場期待其 Q3 獲利成績之公布，包括 6153 嘉聯益、6108 競國、4927 泰鼎 - KY、6269 台郡與 4958 臻鼎 - KY 等股出現買盤，由於此族群為中低價位，因此在大盤低檔整理中易成為買盤重心。

(2) 被動元件族群: 因 9 月營收公布之後，Q3 營收便已完整出現，在股價已大幅修正之後，且在 Q3 財報將公布之前，市場買盤重新回流到低本益比族群，包括 6173 信昌電、2478 大毅與 2492 華新科等股走強，由於財報尚未公布，因此個股或有機會伺機上漲。

(3) 高股息殖利率族群: 每當指數走弱，易見買盤轉向於此，包括 3217 優群、3034 聯詠、3005 神基與 5371 中光電等股近期走勢優於大盤，穩健操作者可持續留意個股之動向。

(4) 光寶（2301）今年以來陸續處分手機可攜式影像事業單位（CCM）及旗下可攜式機構件部門等業外虧損事業，法人看好，隨著業外虧損包袱減輕，加上產品組合持續轉佳帶動本業好轉，該公司今年每股純益挑戰近 3 元，較去年的 1.13 元翻倍成長。

(5) 業界傳出，一家非台系蘋果 iPhone 新機金屬機殼供應商大陸廠區出包，不僅在中國大陸爆發非法集資遭官方調查，也傳出積欠供應商帳款、高階主管紛紛求去等負面消息，讓蘋果相當頭痛。在蘋果最被看好的 iPhone XR 新機正邁入大量量產、即將開賣之際，為供貨狀況拋出震撼彈。據悉，蘋果為了降低問題，已增加可成、鎧勝、鴻準等台灣金屬機殼廠供貨，成為新 iPhone 在量產緊要關頭的救命丸。

6. 非電子類股

(1) 運輸族群: 近期 BDI 指數走揚，帶動相關個股買盤，包括 2617 台航、2606 裕民、2601 益航與 2637 慧洋 - KY 等股見買盤攻勢，由於近期族群走勢買盤強勁，因此可持續觀察追蹤。

(2) 生技族群: 進入旺季，加上先期有不少公司獲得國外專家或者團隊認可其技術，市場資金有持續轉進生技族群跡象，包括 6547 高端疫苗、4137 麗豐 - KY、1795 美時、6452 康友 - KY 與 8436 大江等股近期出現跌深反彈，由於 Q4 是多數業者旺季，未來仍可再持續追蹤此族群。

(3) 電動車族群: 由於族群評價已低，近日買盤再回流，包括 3665 貿聯 - KY、4912 聯德控股 - KY、2360 致茂與 4729 康普等股走強，由於此族群今年獲利不差，但得可留意買盤可否延續。

