媒體：沙烏地阿拉伯準備承認記者因審訊不當被殺 油價基本收復跌幅

據 CNN 率先援引兩位不具名消息披露，沙烏地阿拉伯政府正準備發表一份聲明，承認因對沙烏地阿拉伯籍記者 Jamal Khashoggi 審訊不當導致其死亡。

一位消息稱，報告「非常有可能」得出結論，即審訊在沒有被全部上報並批准（clearance）的情況下發生，審訊的涉事人員附有責任。另一位消息透露，報告仍在準備中，內容可能會更改。

截至周一收盤，美油 WTI 11 月原油期貨收漲 0.44 美元，漲幅 0.62%，報 71.78 美元 / 桶。國際布蘭特 12 月原油期貨收漲 0.35 美元，漲幅 0.44%，報 80.78 美元 / 桶。

美股盤中，WTI 最低跌至 70.86 美元 / 桶，歐股時段最高觸及 72.69 美元 / 桶；布油也跌破 80 美元關口，日內跌 0.6%，歐股盤中觸及日高 81.86 美元 / 桶；此前漲近 2%，或創 10 月 9 日以來最大單日漲幅。兩種油價上周均跌超 4%，風險資產屬性追隨美股深跌，國際能源署 IEA 最新月報下調了今明兩年全球原油需求的增量預期，並認為「目前供應充分」，也限制了油價漲幅。

華爾街見聞曾提到，油價上漲受到周末美國和沙烏地阿拉伯關係意外緊張的影響。美國總統川普在採訪中表示，若沙烏地阿拉伯記者被證實在沙烏地阿拉伯駐土耳其領事館中被虐殺，「將對其實施嚴厲制裁」。沙烏地阿拉伯官方通訊社 SPA 馬上發表聲明稱，會對國際社會的任何行動進行報復，不排除在 1973 年第一次石油危機後首次率先動用「石油武器」，屆時「全世界都將面臨經濟災難」。

但周一美股盤初，油價脫離日高、普遍走低，與美國總統川普針對沙烏地阿拉伯言論有所緩和有關。華爾街見聞曾提到，川普稱與沙烏地阿拉伯國王通電話 20 分鐘，他相信是「流氓殺手」應為記者消失負責，沙烏地阿拉伯國王強烈否認知悉記者被害事件。美國務卿蓬佩奧即刻前往沙烏地阿拉伯，周二會見沙烏地阿拉伯國王，美國與沙烏地阿拉伯將就記者失蹤案展開合作。

能源對沖基金創始合夥人 John Kilduff 對 CNBC 表示，川普的言論令油市緊張情緒有所放鬆，因為暗示出沙烏地阿拉伯皇室可能不需要對此事件負責。周末時全球最大原油消費國美國和全球最大原油出口國沙烏地阿拉伯針鋒相對，令市場擔心沙烏地阿拉伯會刻意限制原油供給，進而抬升油價。

分析指出，目前正值全球油市的敏感時刻，11 月 4 日是美國對伊朗原油出口制裁全面生效日，儘管此前有報導稱，美國可能會對一些國家發布暫時制裁豁免，但華盛頓駐伊朗特使周一表示，美國還是會致力於削減伊朗原油出口至零。9 月數據顯示，韓國實現伊朗原油零進口，為六年來首次。正是出於對伊朗制裁的擔憂，WTI 和布蘭特油價在 10 月初分別站上 76 和 86 美元的四年新高。

總部位於芝加哥的機構 Price Futures Group 分析師 Phil Flynn 表示，如果沙烏地阿拉伯問題在下個月伊朗制裁生效前沒有解決，市場將正式面臨供給短缺，油價將因恐慌情緒被推漲更高。法興銀行周一大幅提升今年第四季的布油目標價，從 78 美元上調至 82 美元 / 桶，理由正是油市面臨高水平的風險和不確定性。

CNBC 專欄文章分析稱，沙烏地阿拉伯日產原油 1050 萬桶 / 日，基本能滿足全球原油需求的 10%，每日出口 700 萬桶，仍是全球油市的重要支柱，也是少數幾個有剩餘產能來填補伊朗制裁留下原油供給空白的國家。美國總統川普也依賴沙烏地阿拉伯帶領 OPEC 成員國增加產出，打擊油價上行壓力。

但用石油作為政治報復的工具面臨三大風險。首先，油價走高對產油國短期有利，長期將遏制需求，特別是來自印度等發展中經濟體的需求增量。第二，油價走高會惡化沙烏地阿拉伯與白宮的關係，川普擔心國內汽油價格高漲不利於中期選舉，侵蝕美國家庭的購買力和惡化經濟展望，7 月以來屢次要求 OPEC 遏制油價。第三，沙烏地阿拉伯利用原油政策達成政治目的，將威脅失去 OPEC 領導權。

Nasdaq Corporate Solutions 能源與公用事業主管 Tamar Essner 也認為，沙烏地阿拉伯作為最大原油出口國，顯然有能力通過顯著減少供給，來觸髮油價上漲恐慌：

「但我不認為他們最終會選擇這麼做，因為這樣也會強化地區和其他競爭對手的實力，例如伊朗、美國頁岩油和可再生能源等。原油需求展望不佳，將最終限制油價漲幅空間。」