美沙互嗆油價漲 三大類股恐受害

根據《彭博社》報導，美國與沙烏地阿拉伯緊張關係升溫，油價走揚，對石油及天然氣類股而言，或許是好事；但對旅遊運輸、化工，以及消費類股來說，恐有負面影響。

台北時間週一 (15 日) 晚間 7 點 42 分，Investing.com 數據顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.88 %，至每桶 81.14 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.70%，至每桶 71.83 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

對於華盛頓郵報特約記者 Jamal Khashoggi 失蹤一事，美國總統川普揚言，若證實沙烏地阿拉伯為幕後黑手，將對其祭出「嚴懲」；對此，沙國官媒威脅動用「石油武器」(Oil Weapon)，讓油價漲至每桶 200 美元。

2018 年以來，布蘭特原油累計上漲約 26%，西德州中級原油漲約 22%；美國對伊朗的第 2 波制裁，即將於 11 月初生效，加上美沙兩國關係緊張，使油價持續走高。

報導稱，油價上漲，讓石油及天然氣類股歡欣鼓舞，但旅遊運輸、化工及消費類股，恐因此受害。

瑞銀集團 (UBS Group) 報告指出，航空公司在面臨激烈市場競爭之餘，還要應付持續高漲的燃料成本，獲利能力恐承壓。

報告稱，無論使用的是飛機、車輛或船隻，油價走揚，將使運輸業者成本壓力攀升，包括英國交通運輸集團 FirstGroup Plc、德國郵政 (Deutsche Post AG)，以及馬士基航運 (Maersk) 等，都難逃影響。

Aberdeen Standard Investments 策略師 Karolina Noculak 認為，油價攀高，恐侵蝕消費品廠商獲利。

瑞銀估計，原油及其衍生品 (包括介面活性劑)，在家用品原料成本中的占比，達 3 分之 1，因此油價上漲，將壓縮其獲利空間。

化工類股方面，Baader Bank 分析師 Markus Mayer 說，在一般情況下，油價走高，對化工產業有利，但當成本增加與市場需求減少同時發生，問題就來了。

Mayer 認為，德國特殊化學材料大廠 Lanxess AG、法國化學品業者 Arkema SA，都可能受到這波油價漲勢影響。