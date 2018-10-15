為掘金不懼“錢”途未卜，東岳集團打響回A第一槍

10月12日晚間，港股主要從事化工業務的東岳集團(00189-HK)公告宣布了分拆旗下非全資附屬東岳有機矽於深交所創業板上市的相關計劃，這也是東岳集團自今年3月底首度透露將分拆東岳有機矽回A上市後再一次披露該分拆計劃事項的進展。

雖然就眼下的市況而言，回A一事怎麼看都充斥著一股“前途未卜”的意味，但若只是計劃嘛還是可以先看看門道的。東岳集團12日的公告內容顯示，港交所已確認東岳可進行建議分拆，不過截至上週五公告刊發時，東岳有機矽尚未就其股份於深交所創業板上市向中國證監會呈交正式申請。

東岳拋回A大計，或吸金45億RMB

2018年3月29日，東岳集團在公佈了其2017年全年業績之後隨即拋出回A大計，稱公司董事會已經決議將旗下主要從事有機矽產品製造和銷售業務的間接非全資附屬山東東岳有機矽分拆，以將其股份在深交所創業板獨立發行和上市。當時公司對分拆東岳有機矽回A上市也是抱著相當的期待，認為此舉“將可拓寬集團的融資渠道，提升其發展潛力，盡快做大做強東岳有機矽的業務，提升其競爭力和行業地位，加大科技、環保的投入，提高盈利能力，為公司股東帶來回報。”

彼時東岳集團也就是透露了一下分拆的意向，其實八字都還沒一撇，而今再公佈分拆計劃進展的東岳則似乎終於要提筆醞釀寫下這第一撇了。

（來源：港交所）

如上圖，其12日的公告資料顯示，根據東岳董事會的估計及東岳有機矽的資金需求，東岳有機矽擬將發行最多3億股A股新股，相當於其經建議分拆擴大後已發行股本總數的25%；預期緊隨建議分拆完成後，東岳集團間接控制東岳有機矽的股權比例將由77%攤薄至不少於57.75%權益，而東岳有機矽將仍為東岳集團的非全資附屬公司。

公告顯示，公司初步建議東岳有機矽回A上市發行價不低於每股1.98元人民幣（單位下同），東岳集團預計將自分拆事項籌集所得款項總額不多於45億元，主要將用於投資東岳有機矽旗下幾個重要項目：

市場主導，東岳業績波動成性

近年發展不錯的東岳集團，其經營歷史可追溯至1987年，東岳有機矽則於2006年末成立，當中60%權益由東岳集團持有。 2007年末東岳集團成功登陸港交所主板上市，至今已超過10年。

目前東岳集團主營六大業務分部，分別是生產及銷售含氟高分子材料；生產及銷售製冷劑；生產及銷售有機矽；生產及銷售二氯甲烷、聚氯乙烯（PVC）及燒鹼；物業開發及其他（包括物業開發以外分部的副產品，如氟化氫、氫氟酸及溴）。當中集團生產及銷售有機矽業務就是透過東岳有機矽進行。

話說自2007年末上市以來，東岳集團自身的經營業績表現其實多有波動，這又跟其所處的化工行業市場形勢及其本身主要產品售價和原材料價格的變動大有關係。在經歷2008年純利下滑及2009年收入下跌後，2010年及2011年東岳集團受惠於市場需求回暖及產品價格大幅飆升而取得極為亮麗的業績表現，尤其2011年集團營業額突破百億元大關，淨利潤亦躥升至近22億元，堪稱突飛猛進。

但很快東岳集團業績這種狂飆突進的態勢就打住了，在2011年一飛沖天的氟化工原材料和產品價格在2012年轉頭就跌入谷底，在如此動蕩的市場及國內外經濟環境之下東岳集團的業績也來了個急轉彎，2012年集團營業額大跌30.64%，淨利潤更是從約22億元銳減67%至僅有7.13億元。 2013年東岳集團的業績整體延續了2012年的下跌態勢，雖然2014年恢復了增長，但2015年東岳集團反又一腳陷入了虧損的泥潭，遭遇了其有史以來可謂“最黑暗”的時期。

走出公款挪用陰霾，再迎發展春天

這裡就不得不提起一樁插曲。 2016年初，公司宣布懷疑其近15億元大額公款被前職員挪用，受調查事件影響，東岳集團延遲刊發2015年度業績，並因此於2016年4月1日起持續停牌。直到2017年6月1日，東岳集團達成所有復牌條件後時隔14個月在港交所恢復買賣。

從公司後來披露的業績報告來看，2015年行業市場低迷導致集團收入和盈利下跌，而年內轉虧則主要是受近15億元公款被挪用事件的影響。 2016年東岳集團業績恢復增長並順利扭虧為盈，及至2017年由於氟矽行業市場景氣度持續回升，東岳主要產品市價走高等，集團交出了久違的亮眼成績單，營業額再次突破百億元，淨利潤也錄得1.72倍的超大增幅：

從復牌後公司經營表現來看，擺脫公款被挪用事件影響之後的東岳的確煥發出了勃勃生機。今年上半年公司維持去年的進取態勢，業績繼續全面大幅增長，營業額大增54%至73.7億元，同時淨利潤實現70%的顯著增長，毛利率也穩定上升，總體勢頭喜人。

而這些年來，旗下有機矽業務（即東岳有機矽）的成長也有目共睹，2007年公司剛上市時，有機矽的業績貢獻僅佔集團總體的0.24%，而近幾年這一數字已攀升至20%以上。 2017年有機矽業務為集團貢獻了23.95%的收入，今年上半年這一比例進一步提升至24.2%。

因此，眼下東岳集團要分拆已經成長至一定體量的有機矽業務獨立上市也不難理解。其實很大程度上分拆對於集團和東岳有機矽來說可算是兩全其美的事。

首先是滿足東岳有機矽的融資需要，正如前文提到的資金安排，獲得獨立上市地位及融資平台後，東岳有機矽的資金來源將更加廣闊，可支持及加快東岳有機矽業務的未來發展，令其能夠擴大其業務規模。同時分拆亦使東岳有機矽及東岳集團未來經營架構更加簡明清晰，分拆集團與餘下集團可更加專注於未來各自旗下業務的經營發展。

當然，目前來看除了分享了一個大概計劃，東岳集團就分拆事項尚未有進一步的舉動，考慮到近期市況，徐徐圖之倒也未嘗不可。