對沖基金經理Whitney Tilson：十年後 你會感謝這次市場波動

A 股市場年初至今的調整，令投資者印象深刻、刻骨銘心。但對有經驗的基金經理來說，應是另外一種感受。

具備 20 多年從業經驗，曾管理數億美金規模的對沖基金經理 Whitney Tilson，10 月 14 日下午在華爾街見聞原創金融脫口秀《見面》中透露對現在的中國市場的投資者的羨慕之情，認為這是市場提供的投資契機。

Tilson 在 2013 年、2014 年，他的投資生涯達到巔峰期，Kase Capital Management 年殖利率分別達 16.6%、13.7%。2017 年決定不再公開管理基金後，投身金融培訓，開創了 Kase Learning 投資者教育平台。他自言：比起價值型投資者，成長型投資者的分類來說，他更青睞「第三種分類」，賺錢的投資者。

投資者要學會成長

當日下午，Whitney Tilson 在華爾街見聞的「見面」舞台，與中國投資者交流了整整 180 分鐘，零距離分享價值投資和中國市場投資建議。華爾街見聞通過文字、圖片以及影音等方式進行了全面直播。

在談及中美市場之間的區別時，Tilson 認為，中國經濟的增速遠超美國，同時中國市場的效率低於美國市場，這給了中國投資者獨特的投資機遇。「這樣的市場裡，不應成為投機主義者，應研判股票的基本面。」

他很羨慕中國市場的投資者，認為現在市場提供了很好的投資契機，更會幫助投資者成長。

在被問及對中國市場的具體建議時，Tilson 提到，市場低點是好消息，作為投資者來說，是很好的買入的機會。對於投機者，尤其是賺過挺多錢的投機者，股市下行可能會敦促投機者的角色，轉變成一個真正的投資者。

「十年之後回過頭來看，投資者會感謝這一次市場的波動。」

多關注中小公司

Tilson 還認為，投資者不用過多考慮中美貿易摩擦。「這不值得做任何的投資或者研究，（投資者）沒有能力找一個正確的答案。」

作為一個價值投資者，他建議投資者把時間花在今年股價已經暴跌一半的公司，看其中哪些公司在未來三到五年，營收有超過 30% 增長的可能性。

他建議找一些中小公司的股票，而不是阿里巴巴、騰訊這些大公司。

如何應對大跌

Tilson 分享了他面對市場大跌或持有的股票大跌的應對方法：

首先要學會應對自己的情緒，哪怕持有的股票從 36 塊跌到 12 塊也不要急，如果判斷沒錯，36 塊時願意買，12 塊時也回願意買。但要復盤自己的分析，有沒有可能市場是對的，自己的分析是錯的。一定要積極有勇氣，尋找自己錯誤的證據。

可以捫心自問：到底有沒有對這家公司進行全方位的調研？有沒有了解過這個行業的情況？有沒有錯過它的上游、它的下游、它的競爭對手等一些關鍵資訊？有沒有漏掉反面的觀點，或者有沒有客觀的思考反面觀點的道理？股票跌，到底是因為大市在跌，還是因為公司基本面？對這支股票是不是過於樂觀？現在跌了多少，虧了多少，還願意接受多少的虧損？

要清楚的思考，公正客觀的回答這些問題。後續的操作可能是繼續持有、補倉或及時止損。如果判斷失誤，可以把這個股票賣出去，重新買一支股票，把錢賺回來就行了。但是一定要發現什麼時候是正確的抉擇。

投資里最危險的話

Tilson 同時總結了投資裡面最危險的幾個詞：這次不一樣、我錯過了（這個機會）等。

他說，當公司的股價上升了兩到三倍，很多投資人會覺得錯過了股價最便宜時的投資機會。

「但其實歷史證明，即使已經上漲兩倍、三倍，這個公司很可能依然值得投資。要關注企業的未來，而不是過去。如果發現好的股票，則一直持有；如果發現情況變了，要立刻出來。」

查理 · 芒格有句名言：如果我知道我在哪裡死，我不會去那個地方。Tilson 深以為然。

他雖然熱愛的極限運動，但他認為最成功的投資人，永遠都會考慮如果輸了怎麼辦？他在瑞士登山的時候，看到過冒着風暴強行登山的人的屍體，他自己在登山時會找世界上最優秀、最有經驗的嚮導，並且報持謙遜，聽從他們的提示與引導。

「對任何危險的活動，都應當有這樣的態度。」