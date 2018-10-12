贛鋒鋰業暗藏套利玄機 H股暴跌後反彈 A股躺平2天後續跌

贛鋒鋰業 H 股 (1772-HK) 昨 (11) 日在港交所掛牌上市，股價暴跌 29%，今 (12) 日早盤一度反彈 12.24%，截至發稿，報港幣 12.38 元，上漲 5.272%，仍遠低於發行價港幣 16.05 元；A 股在連續 2 天跌停後，續跌 4.42%，報人民幣 24.85 元，早盤一度跌 8.85%。

贛鋒鋰業Ｈ股股價 (圖：新浪財經)

贛鋒鋰業Ａ股股價 (圖：新浪財經)

贛鋒鋰業 A 股 (002460-CN) 於 10 日、11 日已連續 2 個交易日跌停，市值蒸發人民幣 32.22 億元，H 股市值蒸發港幣 9.49 億元。

事實上，贛鋒鋰業隱藏著套利玄機，A 股 10 月 9 日收盤價為人民幣 32.1 元，港幣兌人民幣為 0.882 左右，H 股相對於 A 股折價高達 54.7%，10 月 10 日贛鋒鋰業 A 盤面直接跌停。

其實一般 A+H 架構的公司在港股 IPO 時都會有些許折價，尤其是近 4 年，在港股上市的 A+H 公司基本上都是中國證券公司，IPO 平均折價 40%，最高折價達 60%，這跟當時 A 股處於熊市有關。

目前港股處於熊市狀態，在市場情緒較差的情況下進行 IPO，要保證公司能順利發行募資，折價發行較符合預期。今年小米 (1810-HK) 和美團點評 (3690-HK) 的一手中籤率都是 100%，贛鋒鋰業的一手中籤率 100% 亦屬正常。

不僅 IPO，A/H 股溢價在港股長期存在，一方面港股市場投資對大陸的公司不熟悉，所以定價一般會更低；A 股市場的中小投資人的比例較高，導致市場波動性較大；另一方面，香港是國際化程度高的成熟市場，定價更與全球成熟資本市場接軌。

不過，A+H 架構的公司並非 H 股就一定折價，從整體的溢價情況來看，香港市場對於優質公司給的折價較低，折價排名第 25 位的建設銀行 (0939-HK)，A/H 價格比為 1.24，而海螺水泥 (0914-HK) 和中國平安 (2318-HK) 甚至在 H 股上還存在溢價。據估算，現在 A/H 價格比中位數為 1.56。

A+H 的溢價 / 折價與上市公司本身是否優質強烈相關。以 10 月 10 日贛鋒鋰業 A 股收盤價來算，A/H 比價達到 1.98。日後若港股市場認可贛鋒鋰業的市場地位，溢價可能會向 1.3-1 收斂，這是港股對於優質 A+H 股給的一般溢價，也就是說贛鋒鋰業的基本面才是決定溢價是否收斂的關鍵因素。

只要贛鋒鋰業的基本面不錯，H 股價格相對 A 股價格走強，溢價收斂的確定性就會加大。贛鋒鋰業的 H 股明顯更具有吸引力，買入 H 股、賣出 A 股就成了聰明錢的「無風險套利模式」，而港股通通道為實現這種套利模式提供便利，成了重量 A+H 公司上市前兩地價格大幅波動的成因。