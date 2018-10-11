腳底抹油！外資連三天從A股大撤退 這七支股票被甩賣

A 股今 (11) 日一舉跌破 2638 點的熔斷底，先前口口聲聲喊加碼的外資也忙著閃人，這禮拜以來已經淨流出人民幣 143 億元，其中有七支股票更被瘋狂甩賣。

這禮拜以來外資不斷跑跑跑，截至昨天收盤的三個交易日，北向資金開始大幅淨流出，累計金額高達人民幣 143 億元，更是自 2015 年 7 月份以來，連續三日最大淨流出。

陸媒報導，至於受害的個股，就以中國平安榮登最大苦主，短短三天淨流出人民幣 21.91 億元，其次是海康威視，三日淨流出人民幣 20.32 億元；貴州茅臺位居第三，累計淨流出人民幣 19.88 億元。此外，三日淨流出金額超過人民幣 5 億的還有恆瑞醫藥（7.99 億元）、招商銀行（6.38 億元）、洋河股份（5.37 億元）和五糧液（5.15 億元）。

儘管今年對中國股市來說是很特別的一年，不僅 6 月成功入摩、9 月底時羅素指數公司宣佈將 A 股納入全球股票指數系列。陸港通也從今年 5 月起，每日的額度擴大四倍。不過，6 月份之後，北向資金湧入 A 股的速度開始趨緩。

5 月份，北向資金淨流入金額高達人民幣 508.51 億元，創下歷史紀錄，之後，北向資金淨流入金額開始滑落，到了 9 月份已跌破人民幣 200 億，僅人民幣 175.79 億元，創下近半年新低。

截至 10 月 9 日，北向資金持有流通股占比超過 5% 的個股共有 50 支，其中：占比超過 20% 的共有 2 只，分別是上海機場和顧家家居；占比超過 10% 的共有 14 支，分別是歐普照明、宇通客車、方正證券、福耀玻璃、伊利股份、大族鐳射、白雲機場、美的集團、恒瑞醫藥、聚光科技、中國國旅、首旅酒店、安琪酵母和三花智控。

進一步來看，外資最愛買的類股份別包括家用電器、食品飲料與醫藥生物等行業。