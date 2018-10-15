【大行報告】中泰證券：零售市場低迷 關注發展戰略清晰的高成長性龍頭企業

中泰證券發表研報指，2017年是新零售開啓的一年，巨頭搶佔線下門店加速，主要集中超市板塊，格局已經穩定;展望2018年中泰認為超市板塊龍頭的基本面將逐步落地，開店速度將加快，同時制度改革將改善零售效率，建議重點配置超市零售股。2018H1永輝超市(601933-CN)收入保持快速增長，盈利短期下滑主要是由於限制性股票激勵費用計提、門店擴張提速導致費用增加等因素;同時公司進一步推進生態系統建設，夯實生鮮供應鏈，創新業務持續叠代升級，短期業績波動不影響對其長期發展前景的預期，建議重點關注。電商板塊格局已定，未來龍頭將強者恒強，2018上半年網絡零售B2C市場天貓和京東市場份額已超八成，天貓以55%市場份額保持領先，京東25.2%緊隨其後，社交電商黑馬拼多多憑借錯位佈局低線市場搶佔5.7%的市場份額，超越蘇寧易購(002024-CN)成為第三。蘇寧拼購業務逐步成熟，在物流、線下門店及會員導入方面得到蘇寧集團大力支持，將進攻三四線城市，配合零售雲門店下沉，把握廣大縣鎮級市場的消費機會;建議重點配置線上業務高速發展、線下零售優勢明顯、基本面持續向好、圍繞智慧零售核心形成多產業協同發展佈局的龍頭企業蘇寧易購。美元匯率突破6.9，出口企業三季報利潤將得到顯著提升，建議關注渠道變革加速，優質供應鏈企業價值逐步凸顯的西式小家電龍頭新寶股份(002705-CN)。
此外，週五阿里巴巴宣佈合併旗下餓了麽和口碑，成立全新的本地生活服務公司，已收到來自阿里集團和軟銀集團等投資者超過30億美元的投資承諾，美團點評(03690-HK)當日收跌4.35%。阿里此舉意在整合線下商家資源和即時配送物流能力，完善新零售佈局、打造三公里生活圈，同時拓展線下流量入口，補足其從線上到線下商業生態中的關鍵環節。餓了麽和口碑合併後，將在主營業務上與美團點評展開直接競爭，口碑的到店O2O業務和蜂鳥配送的即時物流網絡相較美團點評具有明顯優勢，但美團外賣市佔率仍大幅領先餓了麽，雙方各有所長。本地生活服務市場雙雄鼎立格局已然成型，成為阿里和騰訊(00700-HK)兩大互聯網巨頭正面對抗的新陣地。
中泰推薦投資組合為蘇寧易購、新寶股份、永輝超市。建議重點關注南極電商(002127-CN)、人人樂(002336-CN)、華聯綜超(600361-CN)、中百集團(000759-CN)、家家悅(603728-CN)等;產品型零售企業關注開潤股份(300577-CN)、飛科電器(603868-CN);百貨重點關注王府井(600859-CN)、重慶百貨(600729-CN)、銀座股份(600858-CN)等。
風險提示：1)板塊高彈性下市場系統性風險;2)全渠道融合不及預期;3)管理層對轉型未達成統一。