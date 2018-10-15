【大行報告】中泰證券：機器人第三季度業績呈加速趨勢 維持買入評級

中泰證券發表研報指，機器人(300024-CN)發佈2018年三季度業績預告，預計實現歸母淨利潤3.28-3.70億元，同比增長20%-35%，其中非經常性損益約2500萬元。及第三季度預計單季實現淨利潤1.16-1.57億元，同比增長19%-62%，較上半年增速20%，呈加速趨勢。

研報指出，2017年公司預收賬款大幅增長80%，中泰判斷公司訂單持續高增長。2017底，公司沈陽三期與上海臨港產業基地相繼投產，有望逐步釋放產能。公司人員已大幅增至4000多人，目前人均產出60萬元，提升空間大。產能已具備收入翻倍潛力。

於半導體設備，内生方面，公司為國内唯一一家潔淨機器人供應商，現已從潔淨機器人向晶圓傳送的一體化解決方案發展。外延方面，2018年6月份，公司參股公司新松投資以約6.4億人民幣收購韓國新盛FA公司80%股權。通過投資韓國新盛FA，有望加速半導體設備領域佈局，成為半導體設備行業新貴。

此外，根據公司2018年1月公告，公司與國防領域重要部門簽訂特種機器人訂購合同2.94億元，將於2018年12月底前交付。中泰認為伴隨國防現代化建設的加速推進，特種機器人迎來快速發展機遇。公司持續獲得特種機器人大訂單，證實了公司特種機器人品質，表明公司在國防領域市場影響力逐步擴大，發展後勁強勁。

同時，新松機器人隸屬中國科學院，是全球機器人產品線最全的廠商之一，是中國最大的機器人產業化基地。中泰認為公司為中國工業互聯網標桿企業，内生外延齊頭並進打造半導體設備新星，受益半導體行業大發展、工業互聯網、人工智能(AI)、智能製造。

中泰預計2018-2020年公司歸屬母公司淨利潤5.9、7.8及10.1億元，同比增長35%、33%及30%，對應PE為36、27及21倍。維持買入評級。

風險提示：半導體設備領域拓展低於預期，工業互聯網/智能製造政策低於預期。