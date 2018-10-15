談做空特斯拉決定 大空頭Chanos如何穿越熊市

早在 2015 年，投資大師 Jim Chanos 便公開宣布做空特斯拉股票的決定。他指出，特斯拉提供了出色的教育性範本，讓投資者更加清楚了解金融市場現況。而在近期金融雜誌《機構投資者》(Institutional Investor) 對 Chanos 的專訪當中，他也介紹了自己的投資理念，並對於執意做空特斯拉的原因提出解釋。

Chanos 指出，特斯拉代表一種人們在網路泡沫時期所經歷的市場狂熱，儘管尚未盈利且負債累累，但它的市值卻高到能與通用汽車相匹敵，其中原因全靠該公司極具野心的未來規劃。

Chanos 表示，現今市場上有許多上市公司，儘管有破產的疑慮，卻仍以驚人的估值在市場上交易，特斯拉便是這樣的公司。他稱多數投資者皆忽略了特斯拉因資金上短缺而停止開展為了實現野心所必須的資本投資的事實。

除了特斯拉外，Chanos 深信將來還會有一波欺詐潮，其中很大一部分可能來自矽谷。他認為，金融舞弊事件與大金融週期間具有一定相關性，當重大欺詐事件展開之際，通常都是大金融週期走向終點之時。

根據《機構投資者》觀點，Chanos 所創辦的空頭對沖基金 Kynikos Associates 之所以能穿越牛熊市且屹立不搖，重點在於他們的旗艦基金。

與市面上多數多空對沖基金不同的是，Kynikos 旗艦基金的做多資金基本在於透過 ETF 等指數化工具進行被動投資，並把主要重點放在做空資金上，Chanos 解釋，透過空頭倉位提供風險保護，投資者可承擔 2 倍的風險。

此外，Chanos 對於做空的資金配置比例也相當嚴格，欺詐或疑似欺詐的上市公司在他的做空組合中的占比只有 25% 左右，剩餘的基金空頭倉位主要集中在商業模式有問題、資產負債動用太多槓桿或是只能夠短期內迎合消費者的股票上。

目前該基金的基金池接近 20 億美元，按照計算可用於做空個股的資金不超過 1 億美元，其中很大一部分都是特斯拉空倉。

截至 2017 年底，Kynikos 成立以來的年化平均報酬率達到 28.6%，大於標普 500 指數同期報酬率的 2 倍多，這還是在其同期空頭倉位出現年化 0.7% 的虧損情況下發生的。