市占率穩健提升 盛群今年整體營運表現與配息有望續揚

微控制器 (MCU) 大廠盛群 (6202) 不單 32 位元 MCU 成功打進手機無線耳機市場外，受惠於 32 位元 MCU 與移動電源 MCU 出貨量穩健放量，以及整體市占率的提升，法人圈預期，盛群今年整體獲利與配息可望優於去年，而明年還有望更好。32 位元 MCU 出貨持續放量，是這兩年帶動盛群營運穩健成長的主要關鍵之一，累計盛群今年前 9 月 32 位元 MCU 出貨量約 1200 萬套，年增幅度高達 140%，主要成長的終端市場，包括電競與指紋辨識等應用，而近期更是傳出，盛群的 32 位元 MCU 成功打進手機無線耳機市場。



就營運表現來看，雖因客戶態度觀望，今年雙十一購物節拉貨需求較往年疲軟，導致盛群透露，第四季展望仍需觀察，但法人圈傳出，受惠於盛群在 MCU 市占率的提升，今年整體獲利表現依舊有望優於去年，而明年所配發的今年股息，也會比今年好。