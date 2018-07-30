〈盛群法說〉產品組合佳 Q2毛利衝破5成關卡 EPS 1.38元創新高

盛群 (6202-TW) 今 (30) 日召開法說會並公布財報，第二季產品組合轉佳，毛利率成長至 5 成之上，稅後純益 3.12 億元，季增 36.9%、年增 38.4%，每股純益也達 1.38 元，純益與每股純益，雙創歷史新高；上半年盛群稅後純益 5.38 億元，年增 3 成，每股純益 2.38 元。

盛群第二季營收 13.3 億元，季增 22.5%、年增 15.2%，毛利率 50.2%、季增 0.7 個百分點、年增 3.8 個百分點，營益率 24.4%，季增 3.3 個百分點、年增 5.2 個百分點，稅後純益 3.12 億元，季增 38.4%、年增 36.9%，每股純益 1.38 元，營收獲利均創單季歷史新高。

累計盛群上半年營收 24.15 億元，年增 7.8%，毛利率 49.9%、年增 3.2 個百分點，營益率 22.9%，年增 3.5 個百分點，稅後純益 5.38 億元，年增 3 成，每股純益 2.38 元。

盛群副總李佩縈指出，第二季毛利高的產品出貨比例提高，加上營運成本持續下降，推升毛利率大幅成長，本業淨利較前季、去年同期均成長超過 4 成。

李佩縈進一步指出，無線充電第二季出貨 600 多萬套、上半年累計出貨超過 1000 多萬套，超過原先目標預期。雖然 32 bit MCU 因手機應用大客戶合作結束，導致該項業務營收下滑，但在其他產品需求暢旺下，營收獲利仍成長。

業外方面，因第二季人民幣走貶，認列 700 多萬元的匯損，但轉投資貢獻 3800 萬元，推升獲利創下單季新高。

盛群上半年控制器 IC 營收佔 75%、微控制器 IC 上半年出貨達 3.28 一顆，年增 1 成。

盛群董事會今 (30) 日也通過除息交易日訂為 8 月 14 日，今年預計每股配發現金股利 4.1 元，股息發放日訂為 8 月 30 日。