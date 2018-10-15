台股盤中—電子與傳產權值股同步熄火 摜破萬點後再回測9900點關卡

台股今 (15) 日受亞股普遍走弱壓力，加上美科技股拉回影響，權值股火力頓失，反彈僅為一日行情，開盤即摜破上周五站回的萬點大關，今日蘋概三雄全數走弱，台積電與大立光跌幅均逾 2%，拖累指數開低震盪走低，且台塑四寶等傳產權值股也同樣表現疲弱，盤中跌幅維持逾百點，甚至一度重挫逾 155 點，跌破 9900 點關卡，預估今日成交量約 1230 億元。

台股今日開盤下跌 56.18 點，以 9989.63 點開出後一路走低，盤中最低為 9989.63 點；櫃買市場呈現跌深反彈態勢，早盤以 116.65 點開出後翻黑走低，最低點來到 1115.97 點，盤中 OTC 指數由黑翻紅，持續向上攀高，最高一度來到 117.7 點。

蘋概三雄部分，台積電今日開低走低，盤中下挫逾 2.3%，來到 231.5 元，吐回上周五反彈的漲幅；大立光早盤開低後，盤中雖拉回平盤附近上下震盪，而後不敵賣壓襲擊，由紅翻黑，盤中跌幅逾 2.6%，來到 3460 元，失守上周五站回的五日線；鴻海股價同樣震盪走低，盤中下挫逾 1.8%、來到 70.6 元。

盤面以航運族群表現較為強勁，受惠波羅的海乾貨船綜合指數 (BDI) 較去年同期上漲逾 3 成，市場看好航運族群獲利可望明顯提升，帶動台航今日盤中漲幅最高逾 8%，慧洋 - KY 也有超過 5% 的漲幅，四維航、裕民大漲逾 4%。

被動元件族群表現也同樣亮眼，信昌電大漲逾 4%，大毅漲幅逾 3%，華新科、立隆電上漲超過 2%，日電貿、國巨則維持在平盤之上。

以上市族群來看，造紙族群最為強勢，上漲逾 1.3%，表現最弱勢的為玻璃族群；櫃買市場以文創、遊戲族群最強勢，表現最弱勢的為航運族群。

國泰證期分析師蔡明翰指出，今日大盤呈現震盪拉回，但櫃買指數表現相對強勢，不過，由於國際風險因素還未完全消散，預期櫃買指數僅為跌深反彈狀態，後續仍將維持弱勢格局，不應過度追高。

大盤表現部分，蔡明翰認為，今日大盤雖從上周五的反彈後震盪拉回，整體格局仍偏弱勢，但成交量已有明顯縮減，今日成交量有機會回到月均量 1250 億元，在指數剛重挫過後，後續包括量能表現與新台幣走勢等兩大因素，將為影響指數能否突破萬一關卡附近整理的重要關鍵。

蔡明翰強調，若指數本周成交量均能維持量縮格局，加上新台幣若未持續貶值，經過一週的整理期後，才可望有表現的機會，若本週指數未能維持兩大關鍵因素，不排除持續破底的可能。