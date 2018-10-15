【華冠投顧】金融蘋概續修正、中小類股拉乖離

鍾騏遠 分析師

#一分鐘個股掃描：

2337 旺 宏：

股價今天再度出現新低，且跌破 10/11 日的跌停價格，顯見後續將會持續整理。

2888 新光金：

金融類股反彈無力，雖上周五出現反彈，但是量能不足。後續應觀察低點與空方缺口，為中期多空四判斷點。

2340 光 磊：

自上周三大跌之後，個股成交量能放大，底部或見買盤進場，10/12 的低點是支撐，若能守住、則有機會橫向整理。

3508 位 速：

股價跌深之後，出現反轉的買盤，量能突廠先前跌停交易量，且回補空方缺口，後續可望橫向整理。

3105 穩 懋：

股價連續三天長紅，且量能突破均量，不過由於先前季線反壓屢次無法突破，季線之前留意反壓即可。

#一分鐘盤勢解析：

儘管本周台積電將召開法說，股價卻出現帶量下跌，連帶使得蘋概股拉回整理。從量能來看，10/11 日當天台積電的賣壓大，要補缺口的量能不足，拉回也是符技術線型的修正，若前波低點 227 可以守住，法說前後不見得會出現大幅度修正。而上周四台股修正，一口氣將乖離率壓低在零軸之下，甚至一度逼近 2015 年的低點，只是經過三年之後，全球經濟狀況、條件不同，歷史不見得一定會重演。

櫃買指數方面今收在平盤之上，雖 10/11 出現帶量修正，不過上周五的買盤不少，後續不見得還會持續破底，加上中小型類股今天都出反彈，如果被動元件、矽晶圓能夠止跌回穩，則櫃買指數將有機會尋求底部整理。而國巨股價低點已經四天未破，後續觀察月線附近，能否突破反壓，成為中期反彈的關鍵重點。

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