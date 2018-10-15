【富蘭克林】富蘭克林華美精選3檔基金，對抗市場波動

中美貿易戰蔓延對全球股市造成衝擊，預期未來市場變動仍屬較顛簸的狀況，惟美股企業獲利成長強勁、貿易戰對消費者需求或企業接單皆無顯著影響、科技類股持續提供較高的成長性等均可望支撐美股、美高收、特別股等美元資產後市看漲且成為市場資金的避風港，富蘭克林華美投信建議可逢回增持美元資產，穩定市場波動。

美股在風暴中創史上最長牛市，不少投資人擔心進場風險，富蘭克林華美新世界股票基金經理人左思軒表示，投資最怕不確定性，目前美國景氣能見度仍為全球之最，又有川普減稅政策加持與強勁企業獲利支撐，即便遭遇震盪，仍可明顯看出股市上漲動能以營收和獲利成長為主，只要抓準趨勢產業就有機會創造超額報酬。現階段包括雲端網路、科技軟、硬體、半導體、工業自動化及醫療保健等都具有長期成長性及營收爆發力，為美股配置首選。

投資人如果擔心以美股為主的全球股票型基金波動太大，同樣受惠股市多頭、但相對低波動且具收益性質的特別股基金也是不錯的選擇。富蘭克林華美特別股收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人余冠廷表示，目前 S&P 特別股收益率為 5.60%，略低於全球高收益債的 6.39%(詳圖一)，但特別股資產波動度明顯低於高收益債，其發行企業的信用評等亦多為投資等級，建議穩健型與偏好領息的投資人加碼佈局特別股相關基金，同步參與特別股股息與資本利得的雙重獲利機會。

余冠廷表示，近期受美債殖利率大幅走升影響，特別股市場拉回整理，但根據過去經驗，Fed 有序升息的環境下，只要總體基本面環境良好，發行公司配息能力無虞，特別股有機會呈現震盪走升。目前美國 10 年期公債殖利率波段最高來到 3.10% 附近，與 Fed 預估的升息循環基準利率高點已相去不遠，反映現階段升息步調已大致反映，未來仍須持續觀察通膨變化，與 Fed 利率政策回應，建議特別股基金可逢低布局，分散資產配置，並參與中長期收益機會。

此外，高收益債市投資氣氛佳，目前美高收違約率低於過去 25 年平均、年初至今的發債量仍不及去年的一半，顯示不論基本面、供需面美高收皆處於健康狀態。富蘭克林華美投信建議，考量第四季市場波動仍大，美元資產相對衝擊較小，不妨透過全球高收益債券型基金布局美國高收益債，建立核心收息部位對抗市場波動。

【富蘭克林華美投信獨立經營管理】本基金主要投資於與重要經濟體經貿往來密切之國家，主要針對新世界市場經濟高速發展下受惠地區進行擇優佈局，本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。此外，本基金可投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，本基金可投資 Rule 144A 債券之比重限制及相關風險，請詳閱基金公開說明書。

由於新興市場基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。投資證券交易市場交易之槓桿型 ETF、反向型 ETF 及商品 ETF，不得超過基金淨資產價值之百分之十。

配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站 www.FTFT.com.tw 揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢。

投資本基金各類型 NB 分配型受益權單位者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用。

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。富蘭克林華美投信獨立經營管理。