施羅德：美升息循環明年上半年結束 看好美國、新興市場股票

美國聯準會 9 月升息 1 碼，市場關注這波升息循環持續到何時？施羅德投信認為，預期美國年底將再升息 1 碼、明年上半年升息兩次後，這波升息循環就會畫下句點。

美國 9 月一如預期宣布升息後，市場目前已開始關注明、後年的升息進度，施羅德投信多元資產團隊投資長莊志祥表示，從聯準會最新點陣圖來看，美國的升息進程仍較市場預期更傾向「鷹派」，但估計在明年上半年升息兩次後，這波從 2015 年底啟動的升息循環就會暫時畫下句點。

儘管升息循環可能在明年上半年告一段落，但莊志祥認為，通膨仍是最主要的政策變數，尤其要注意美中貿易戰與油價走勢，萬一貿易戰持續、油價續漲，可能進一步推升通膨，屆時聯準會可能被迫持續升息。

在投資標的部分，施羅德投信認為，利率回升讓美公債的投資看法在明年將由負轉正，上半年將可逢低布局美公債。另外，因應通膨加溫，預期通膨連結債券也將是明年一大投資利器。

至於股票部分，施羅德投信較看好有盈餘支撐的美股、新興市場股票與能源類股。

施羅德認為，新興市場股票動能雖然指標下滑，但是投資評價已開始浮現，因此對新興市場股市維持正向觀點；另外，能源部份，全球原油的庫存量仍低，未來 6 個月，多個石油輸出國家組織的會員國仍有減產風險，屆時可能推升油價走勢。