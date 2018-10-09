大摩：也許英特爾最大的問題就是有太多問題

華爾街分析師週一 (8 日) 表示：也許英特爾最大的問題就是有太多問題。

英特爾 (INTC-US) 近期備受市場關注，因為該公司問題重重，正處於領導轉型階段，沒有明顯的長期繼任者，還面臨著 CPU 供應短缺問題，讓競爭對手超微 (AMD-US) 有機會超前。

週一 (8 日) 摩根士丹利分析師 Joseph Moore 給客戶的一份報告中說明，英特爾的問題在於要做的事情太多。 他指出，雖然英特爾近期表現強勁，但其包山包海的宏圖壯志，將可能對未來業績造成壓力。

該公司專注於將業務範圍擴展到「以資料為中心」的業務，這將使降低成本變得難上加難，並且會分散業務焦點。

一旦英特爾繼任問題解決，新任執行長將不得不決定是否堅持先前的經營戰略，從管理層、自動駕駛技術到無線領域，亦或者專注於特定領域的戰略。

Moore 在報告中提到：「我們認為重新關注核心業務是股價上行的低風險路徑，並質疑公司領導階層是否能很好地轉向為微處理器之外的領域。」

英特爾週一 (8 日) 宣布推出第 9 代 Core 處理器，號稱地表最前的遊戲處理器。該公司因其 10 奈米技術難產，這引發市場擔憂技術延遲將讓對手 AMD 有機會攻城掠地、搶奪市占。

不過，這對 Moore 而言並不那麼令人擔憂。他表示：「比起一般市場共識，我們對 10 奈米延遲對核心業務的長期影響表示樂觀，該公司能維持微處理器技術的長期領導地位。」

Moore 將英特爾股票評級等同大盤權重 (equal-weight)，目標價為 50 美元。

英特爾週一 (8 日) 早盤開高走低，尾盤上拉至每股 47.03 美元作收。該股今年迄今已上漲 2%，而美國費城半導體指數上漲 4.3%。