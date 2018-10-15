君士坦丁堡升級一波三折 以太幣仍破200美元關卡

過去幾天交易價低於 200 美元的以太幣 (ETH) 終於突破了 200 美元的關卡，儘管在先前在 Ropsten (以太坊的測試網絡) 上的君士坦丁堡升級測試曾面臨技術上的問題。

君士坦丁堡硬分叉 (也稱為 meta EIP 1013) 將對以太坊網路協議進行五項改進，旨在提高以太坊平台的效率，並引入更為公平的訂價方法，智慧合約商因此受益。

其中最具爭議的是，此次升級將採礦獎勵從 3 ETH 減少到 2 ETH，儘管這些變化不會對最終用戶造成影響，但礦工認為收入因而減少。不過，該次升級同時也延遲以太坊的難度炸彈，意味著以太網路中的區塊將更容易被挖礦。

協議的改變通常在某個特定區塊觸發，因此所有的以太坊客戶端都需要升級，否則將停留在舊有的網路協議區塊鏈中，而君士坦丁堡的代碼將在區塊 4230000 被啟用。

該升級原先訂在 10 月 8 日進行，不過卻在五項改進中發現漏洞，因而推遲測試。在測試發布後，Ropsten 網絡又曾在區塊 4299999 停滯。

Parity Technologies 的發布經理 Afri Schoedon 表示，他認為這樣的狀態是由於 Ropsten 測試網上缺乏礦工推動升級所造成的。直到上周五 (12 日) 為止，才於開發者會議中確認所有客戶端都已經升級，上周六 (13 日) 達到區塊 4230000，開發人員從而確定硬叉將在今年底完成上線。

儘管升級的過程面臨許多技術問題，但以太幣的價格在昨日 (14 日) 突破了 200 美元的關卡，在過去 24 小時內上漲了 1.23%。