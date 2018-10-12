CRIP調查：智慧手機用戶忠誠度 Android比iOS還高

國際科技組織 CIRP 發布最新報告，詳細介紹了消費者對智慧手機的忠誠度。雖然蘋果公司 (AAPL-US) 經常吹捧「轉換系統」用戶是 iPhone 重要的成長來源，但最新的 CIRP 卻顯示，Android 用戶實際上比 iPhone 用戶更忠誠，至少在過去的 12 個月裡。



CIRP 研究顯示，Android 用戶的忠誠度為 92%，而截至 2018 年 9 月，iOS 用戶的忠誠度為 89%。智慧手機忠誠度數字在過去 3 年中略有波動，但 Android 和 iOS 目前的數字都是有史以來最高。

CIRP 合夥人兼聯合創始人 Mike Levin 說，「在過去 2 年裡，iOS 和 Android 的忠誠度一直在上升，達到我們所見的最高水平。」「基本上，在過去 3 年中，大約 90% 的美國智慧手機用戶在購買新智慧手機時仍使用原有的操作系統。」

用更廣義的角度來看，這意味著 iOS 和 Android 都不可能從對方平台上贏得太多客戶。CIRP 的 John Lowitz 解釋，儘管許多人預測操作系統轉換數量正在增加，特別是從 Android 切換到 iOS，但實際上目前還不是這樣。

Lowitz 說，「隨著時間的演進，大多數分析都認為操作系統轉換，特別是從 Android 轉移到 iOS 將會增加。」「這絕對是可能的，但它將代表長期趨勢的重大變化。這些分析的基礎是詢問消費者的計劃或意念，而這是非常主觀的，往往只是傾向而不是現實。CIRP 忠誠度分析則是基於消費者在最近一季實際的行為。」

在蘋果每季發布財報時，CEO 庫克經常吹捧「轉換系統者、智慧手機的首購家和現有客戶」是推動 iPhone 銷售強勁的動力。但是，如果相信 CIRP 的智慧手機忠誠度數據，那麼看起來轉換系統者可能只佔 iPhone 購買者的一小部分。

CIRP 的調查結果每季進行，每次的樣本數為 500 人。